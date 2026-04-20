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Tras la acusación formal contra el por la muerte de la joven Celeste Rivas, nueva información ha sido revelada por las autoridades.

La tarde de este lunes, la fiscalía de Los Ángeles dio a conocer los resultados de la autopsia practicada a los restos de la joven, los cuales confirman como causa del deceso: homicidio con un instrumento filoso.

El caso, se remonta a septiembre del 2025, cuando la policía del condado encontró un cuerpo en descomposición al interior de un Tesla, propiedad del rapero. Sin embargo, los documentos indicaron como fecha de la muerte el 23 de abril del 2025; es decir, varios meses antes del descubrimiento.

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De acuerdo con información publicada por TMZ, los reportes también indican que no fue hasta el 5 de mayo del mismo año cuando D4vd habría tomado la decisión de mutilar el cuerpo y colocarlo dentro de bolsas negras.

Por esos mismos días, destaca la fiscalía, el intérprete de "Here With me" realizó un misterioso viaje a una zona remota de Santa Bárbara, lo que despertó sospechas.

El tiempo que Rivas permaneció al interior del vehículo aceleró el proceso de descomposición lo que hizo sumamente difícil la realización de los exámenes forenses y la reconstrucción de los hechos.

Pero el caso no acaba aquí. El jefe de la policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, afirmó que existen indicios de una relación entre el acusado y la víctima, por lo que, además de asesinato en primer grado, D4vd también está siendo acusado de actos lascivos contra una menor de edad.

Por si esto fuera poco, se han señalado como agravantes: acecho, beneficio personal y presunto asesinato de un testigo vinculado a una investigación, lo que podría llevar al cantante a una condena de por vida o; incluso, la pena de muerte.

Por su parte, la defensa del cantante ha rechazado las acusaciones y sostiene que “él no fue la causa de su muerte”.

D4vd fue arrestado el pasado jueves 16 de abril y permanece bajo custodia policial y sin derecho a fianza.

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