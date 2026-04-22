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Aislamiento total, salidas controladas y contacto mínimo con el exterior; así es como transcurren los días del desde que fue trasladado a la Cárcel Central de Hombres del condado de Los Ángeles.

El cantante enfrenta cargos de asesinato en primer grado, mutilación de un cuerpo y actos lascivos con una menor.

De acuerdo con información difundida por TMZ, el músico permanece en una celda individual dentro de un módulo aislado y bajo reglas sumamente estrictas.

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Según el medio estadounidense, D4vd permanece en vigilancia extrema. Es escoltado del baño hasta su celda y solo se le permite bañarse cada dos días.

Además, no tiene acceso a la televisión, no puede recibir visitas, no puede disponer de su dinero y solo puede realizar llamadas los mismos días que se baña.

Por si esto fuera poco, su tiempo de recreación también es controlado. Solo cuenta con tres horas a la semana al aire libre y no se le permite ningún tipo de interacción con los demás internos.

El entorno tampoco juega a su favor. Fuentes citadas por el medio estadounidense describen las instalaciones como sucias, desordenadas y con mal olor.

La prisión en la que se encuentra no es ajena a casos como el suyo, considerado como "recluso notable". Por sus instalaciones han pasado figuras como los hermanos Menéndez, Tory Lanez y Danny Masterson. Actualmente, se encuentra recluido, señalado como principal sospechoso de la muerte de su padre, el director Rob Reiner.

El caso contra D4vd se remonta a septiembre del 2025, cuando la policía de Los Ángeles encontró los restos de una joven dentro de un Tesla, registrado a su nombre. La chica, identificada como Celeste Rivas, de 15 años, había sido reportada como desaparecida meses antes.

Hasta el momento, se desconoce la fecha en la que podría iniciar el juicio; sin embargo, en su primera comparecencia, el cantante se declaró inocente y solicitó una audiencia preliminar inmediata.

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