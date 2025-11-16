Aurora, la artista noruega que ha conquistado al público mexicano en cada visita, volvió a desatar euforia durante su presentación en el Corona Capital 2025 en el Autódromo Hermanos Rodríguez este sábado.

Durante su show, la intérprete de “Cure for Me” sorprendió a todos al cantar en vivo el ya famoso “Taco barato”, la frase con la que los fans transformaron el estribillo de su canción “To Be Alright”.

Todo comenzó en 2024, cuando Aurora se viralizó en TikTok debido a que el coro de la canción suena como “Da-da-da”, pero los mexicanos lo reinterpretaron como “Taco, taco barato”. Desde entonces, las redes se llenaron de memes, videos y hasta búsquedas de la supuesta canción llamada así.

En diciembre del año pasado, una fan le preguntó directamente qué opinaba sobre el renombramiento. Aurora, entre risas, respondió: “Sí lo amo, taco, taco, barato".

Por eso, durante la segunda noche del Corona Capital 2025, la artista quiso devolver el gesto y cambió oficialmente el estribillo a “Taco barato”, invitando a los asistentes a cantarlo al unísono. El momento quedó registrado en decenas de videos que ya circulan en redes como X y TikTok.

Además, Aurora aprovechó su presentación para confirmar que se retirará temporalmente de los escenarios. La cantante explicó que trabajará en un proyecto secreto y en la grabación de su próximo álbum, por lo que este show marcó su última presentación de la temporada. Con ello, también cerró su gira “What Happened to Earth Part 2”.

Entre los temas que formaron parte de su setlist destacaron:

" Churchyard "

" "Soulless Creatures"

" The River "

" "A Soul With No King"

" Heathens "

" "The Dark Dresses Lightly"

" Queendom "

" "Exist for Love"

" Murder Song (5, 4, 3, 2, 1)"

(5, 4, 3, 2, 1)" "Runaway"

" The Seed "

" "The Blade"

" Starvation "

" "Cure for Me"

"Giving In to the Love"

