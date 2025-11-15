Más Información

El segundo día de este festejo musical del casi llegaba a su recta final, los últimos 100 metros, pero antes de que esto sucediera se desató un interesante duelo entre aficiones, por un lado, los que siguen a la cantautora noruega Aurora y, por el otro, los fanáticos de la cantante galesa .

Aquí sí los fanáticos tomaron sus decisiones, una o la otra, y los más atrevidos o indecisos eligieron a ambas, mitad y mitad; sin embargo, correr del escenario Corona donde estaba Aurora al escenario Nivea donde se presentaba Marina no era una cosa fácil. Pero así lo hicieron algunos.

Como fans, elegimos a Aurora, quien salió al escenario a las 20:10 horas, interpretando muy a su estilo “Gods of Dawn” y “Churchyard”, lo que provocó el momento onírico de la noche, justo para bajar las revoluciones que dejó Jehnny Beth.

La cantautora noruega Aurora en el escenario principal del Corona Capital. Foto Hugo Salvador El Universal
“Guerreras, hola por estar aquí hoy, gracias desde el fondo de mi corazón. Este concierto para ustedes es el último que hago desde hace mucho tiempo,dedico la siguiente canción a los que sienten un dolor en su pecho”, dijo antes de cantar “The River”.

La cantante noruega se emocionó cuando le entregaron su primer y segundo Dr. Simi, como lo hacen los fanáticos desde hace algún tiempo, y una muñeca Lele, la cual recibió con emotividad, mostrando la inocencia y agradecimiento que profesa la cantante, además de dar un show totalmente hermoso.

La cantautora noruega Aurora en el escenario principal del Corona Capital. Foto Hugo Salvador El Universal
Mientras tanto, la galesa Marina se presentó con su estilo synthpop con rolas como “Princess of power” y “Are you satisfied?” ante sus fieles fanáticos.

