El último día del arranca con una contradicción que solo la Ciudad de México sabe ofrecer: un Sol insistente que ilumina el Autódromo Hermanos Rodríguez y, al mismo tiempo, un aire frío que obliga a más de uno "enchamarrarse" aunque el cielo esté despejado.

Es domingo, la recta final festival, y tras dos días de fiesta, música y energía desbordada, ya se siente el cansancio de los sobrevivientes a las eternas filas y las multitudes.

Pero también hay algo más: la nostalgia millennial. La clase del 2000, esa que creció entre "discos quemados", foros de MySpace y el estilo emo, y que saben que hoy es día gracias a las presentaciones de Deftones, AFI, Weezer, Men I Trust, Of Monsters and Men y, por supuesto, Linkin Park... todas ellas bandas que formaron parte del soundtrack de su adolescencia.

Linkin Park es la banda más esperada de la noche. Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL.
A diferencia de los días anteriores, esta tarde el Autódromo no luce atiborrado. Si bien, varios grupos de amigos ya caminan por las explanadas, con una cerveza en mano y presumiendo los nombres de sus ídolos enmarcados en sus playeras; los más experimentados se resguardan en los bares cercanos.

En los alrededores, la escena también es inusual: las calles que suelen estar llenar de puestos no oficiales de mercancía, ahora se ven despejadas, apenas aparecen un par de mantas donde se exhiben playeras con las impresiones de Linkin Park, Deftones y AFI que mezclan creatividad con piratería.

Aunque el arranque es lento, la oferta musical pinta para ser la más emotiva del fin de semana; y es que, abarca varias generaciones: desde los riffs densos, hasta las baladas que crecieron en YouTube, pasando por las bandas que marcaron los años de Tumblr y las que siguen construyendo carreras.

