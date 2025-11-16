Entrada la noche del pasado sábado, la banda estadounidense Alabama Shakes se preparaba para consentir a su público, el cual se dividió con los igualmente estadounidenses de Vampire Weekend. Ambos cerraban sus respectivos escenarios, Corona Sunsets y Doritos.

Alrededor de las 21:30 horas, la banda liderada por Brittany Howard, saltó a escena ante algunos silbidos desesperados de varios fanáticos, mismos que llenaron el espacio frente al escenario Corona Sunsets, y que consintieron a sus fanáticos con temas como “Don't wanna fight no more”, “Gimme all your love” y “Gemini”.

“México está precioso esta noche”, dijo Brittany visiblemente emocionada por el cariño que le ofreció el público.

Los actos de clausura del segundo día de Corona Capital corrieron con la presentación de la cantante norteamericana Chapplell Roan, quien fue la que ofreció mayor producción de lo que va del festival con un escenario lúgubre como si fuera una casona abandonada.

Alabama Shakers. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Aurora. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

La cantante se dio vuelo con su show, el cual duró la hora y media reglamentaria con temas como “Super Graphic Ultra Modern Gir”, “Femininomenon” y “After Midnight”, con las que arrancó su show y con las que puso a bailar a todos los presentes, principalmente para los fanaticos más fanáticos que llegaron desde las 15:00 horas hasta al frente del escenario.

Media hora después el dúo britanico de synthpop conformado por Andy McCluskey y Paul Humphreys conquistó a su público con temas como “Atomic Ranch”, “Souvenir” y desde luego “Enola Gay”, con la que puso a bailar a sus seguidores y a los que pasaban a un costado rumbo a la salida.

Este segundo día del celebraciones de los 15 años del Festival Corona Capital, el festejo fue ecléctico con música para todos gustos desde lo más potente y estruendoso como Jehnny Beth hasta lo más pop onírico de Aurora.

Chappell Roan. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Vampire Weekend. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

