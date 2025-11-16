El Corona Capital 2025 vive su último día este domingo 16 de noviembre y, si no sabes que ver antes de los headliners, como Linkin Park, Weezer, Deftones o Of monster and men, aquí te decimos otras de las bandas que puedes disfrutar, así como los horarios del festival para que organices tu agenda.

Tras dos días en los que la música y energía, tanto de los artistas como del público, han sido los grandes protagonistas en la curva 4 del Autodrómo Hermanos Ródriguez, esta entrega final tiene un reto extra; el cansancio acumulado y que muchos de los asistentes deben trabajar el lunes.

Este domingo pinta para ser el más exigente del Corona, debido a que hoy se presentan las bandas que todo el mundo está esperando, desde que se anunció el cartel.

¿A qué hora toca Linkin Park?, horarios oficial del Corona Capital 2025, domingo 16 de noviembre

Linkin Park es la cereza del pastel de esta edición, por lo que estarán a cargo del show final, que inicia a las 23:00 horas y finaliza a la 1:00 de la mañana del lunes, pero antes de eso, veamos los horarios del resto de invitados del domingo 16 de noviembre, aquí te dejamos la lista completa:

Corona

11:00-01:00 Linkin Park

08:10-09:30 Weezer

06:10-07:10 AFI

04:40-05:20 Alexandra Savior

03:20-04:00 Arny Margret

Doritos

09:30-11:00 Deftones

07:10-08:10 James

05:20-06:10 Jerry Cantrell

Corona Sunsets

09:30-11:00 Of Monsters And Men

07:10-08:10 TV On The Radio

05:20-06:10 Peach Pit

04:00-04:40 Fridya Pilots Club

Nivea

08:10-09:30 Men I Trust

06:10-07:10 Real State

04:40-05:20 Kadavar

03:20-04:00 Jet Vesper

Viva Tent

11:30-12:40 TR/ST

09:40-10:40 Cut Copy

8:00-09:00 Jordan Rakei

06:40-07:30 Syml

05:30-06:10 PinkPantheress

04:20-05:00 Rose Gray

03:30-04:00 Chanel Beads

¿Qué bandas ver en el Corona Capital 2025 el domingo 16 de noviembre?

Son muchas las bandas que se presentan hoy, pero si eres de aquellos que sólo están interesados en los headliners, te dejamos unas recomendaciones bien planeadas, conforme a los horarios para que descubras nuevos sonidos.

El día inicia con Friday Pilots Club en el escenario Corona sunsets a las 16:00, de ahí ve al Corona para conocer a Alexandra Savior, toma un descanso y adelanta lugares para en el mismo sitio escuchar a AFI, a las 19:10 vuelve a tu primera parada del día con TV on the radio, para después gozar con Weezer.

Llegamos a la recta final del Corona Capital este domingo 16 de noviembre y se viene la gran decisión del día, Deftones en el escenario Doritos o Of monster and men en el corona sunset, sea cual sea tu elección, debes correr al principal para cantar con Linkin Park y cerrar así un fin de semana lleno de música.

