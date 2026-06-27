A los 18 años conquistó al mundo cuando interpretó a un desenfadado adolescente en la serie de Nickelodeon, Drake & Josh, luego vino a México y sus fans lo adoptaron como un paisano más, haciendo que él cambiara por un tiempo su nombre por Drake Campana, más tarde siguieron una serie de polémicas que dejaron ver que el ídolo juvenil había quedado atrás, hoy Drake Bell llega a los 40 años de edad en medio del escándalo.

Este cumpleaños podría ser complicado para el artista, porque es muy posible que esté enfrentando el final de su relación con la influencer y modelo mexicana Ela Vidal, a quien conoció en 2023 en una fiesta en la Ciudad de México, pero fue a inicios de este año cuando se dejaron ver ya como pareja y parecía que todo marchaba bien.

Hace un par de semanas se comenzó a hablar en redes sociales de una separación, debido a una supuesta infidelidad por parte de ella, quien está a la espera de su primer bebé; pero hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado o desmentido esto.

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Pero por si esto no fuera poco, Drake enfrenta una demanda por extorsión por parte de su exmanager Aitor García, y la cual fue presentada ante la Fiscalía de Investigación del Delito de Extorsión de la CDMX. El demandante explicó, que a partir de que fue señalado como la persona con quien Ela Vidal le fue infiel al cantante, y por lo tanto puso en duda la paternidad de Bell; su reputación se ha dañado y cree que esto es una estrategia para obligarlo a pagar al también actor, 10 mil dólares para terminar el conflicto.

Pero Drake Bell parece un imán para las polémicas, por ejemplo, cuando en 2024 se estrenó el documental "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV", el cantante reveló que había sido víctima de abuso sexual y físico por parte de Brian Peck, quien trabajaba como entrenador de diálogos para Nickelodeon, mostró el lado oscuro de la fama y las series para adolescentes.

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En 2021 las cosas no fueron sencillas para él, ya que fue detenido por las autoridades de Ohio, Estados Unidos, al ser acusado de enviar mensajes y contenido inapropiado a una joven de 15 años, el cantante se declaró culpable de poner en peligro a menores y difundir material perjudicial, por lo que recibió una sentencia de dos años de libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario.

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No hay que olvidar que fue arrestado en dos ocasiones, por conducir en estado de ebriedad, esto sucedió en 2009 y 2015, la última vez tuvo que pasar 10 horas en prisión y pagar una fianza de 20 mil dólares. En 2020 su expareja Melissa Lingafelt, lo acusó de haberla violentado de manera física y verbal durante su relación, algo que Drake negó.

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Aunque Drake ha intentado mantener a flote su carrera, particularmente en México donde ha encontrado mayor apoyo e impulso profesional, por ejemplo, en 2023 formó parte del programa ¿Quién es la máscara? y constantemente realiza conciertos en nuestro país; el escándalo parece llevarle la delantera siempre pese a su innegable talento.

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