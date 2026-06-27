Gael García Bernal, seguidor recalcitrante del equipo de futbol profesional Pumas de la UNAM; mediocampista ofensivo en los equipos en que ha participado y dicen que con buena técnica, ama al balompié.

Hace 25 años demostró su amor a la escuadra de la máxima casa de estudios del país, portando en "Y tu mamá también" una playera de la misma y, hace poco más de una década, logró llevar al cine su pasión por el futbol con la cinta "Rudo y cursi", interpretando a un joven diestro en la cancha.

Hoy sigue con total interés la Copa del Mundo y el andar de la Selección Mexicana comandada por Javier Aguirre, que ya se encuentra en la fase de dieciseisavos de final y que buscará el próximo martes seguir adelante.

Aún no se sabe con precisión su rival, pero Gael está seguro que, quien sea, deberá enfrentar a un combinado nacional correoso.

“(A la selección) La veo muy bien. La única certeza que tengo es que va a ser difícil que le ganen, no sé si México pueda ganar (risas), pero va a ser difícil que le ganen”, dice a EL UNIVERSAL.

Lee también Los hijos de Gael García ya quieren actuar… y Dolores Fonzi les abre la puerta

[Publicidad]

“(Los contrarios) Tendrán que hacer un partidazo, (el equipo mexicano) está muy sólido, estamos jugando como nunca en cuestión defensiva, táctica, técnica, hay oficio bien puesto y a ver hasta dónde llega”, abunda el actor.

México ha tenido una participación histórica en el Mundial: por vez primera consiguió tres triunfos en la fase de grupos y no recibió gol. Ganó a Sudáfrica por dos goles, a Corea del Sur por uno y a República Checa por una tripleta de anotaciones.

Eso le dio el pase como primer lugar y enfrentará a uno de los ocho mejores terceros lugares, siendo Ecuador, Uruguay y Escocia los principales candidatos. El partido se realizará el martes a las 14:00 horas en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca), teniendo que haber necesariamente un ganador.

[Publicidad]

Lee también

Gael García Bernal y su amigo Diego Luna asistieron en 1991 al Estadio CU para ver ganar el campeonato a los Pumas por encima del América y desde entonces no ha abandonado al equipo.

En la pasada final del torneo mexicano, donde el equipo fue derrotado en la misma instancia por Cruz Azul, Gael reconoció a los ganadores.

[Publicidad]

rad