Lucha Reyes, una de las primeras voces femeninas que cantó música mexicana tuvo una corta vida, sus fans rezaron por ella cuando se supo que estaba hospitalizada; conocida como “la cancionera”, interpretó temas como “La tequilera”, “Por un amor” y “Ay Jalisco no te rajes”, con esa voz potente y desgarradora, tan desgarradora como lo fueron sus últimas horas de vida en la Ciudad de México.

María de la Luz Flores Aceves, su nombre real, nació en Guadalajara, Jalisco, el 23 de mayo de 1906, estudió cantó en Los Ángeles,

quería interpretar ópera, sin embargo, para poder ganar dinero mientras estudiaba cantaba música ranchera, género que la catapultó en radio, cine y televisión.

Lucha era una de las cartas fuertes dentro de la cartelera del Teatro Lírico en 1940, ahí la anunciaban como “la mejor intérprete de la auténtica canción mexicana, como se canta en el rancho y el campo desde Sonora a Yucatán”.

El Lírico fue un escenario monumental ubicado entonces en la calle República de Cuba, en el Centro Histórico de la capital, mismo espacio donde también se presentaron grandes de la canción mexicana como Pedro Infante y Jorge Negrete.

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Lucha Reyes, cantante, retrato Colección Casasola, Serie Teatro, radio, televisión XEW y otros 1935~ Fototeca Nacional. Coordinación Nacional de Difusión © Secretaría de Cultura. Instituto Nacional de Antropología e Historia. México CC BY-NC-ND 4.0 https://repositorio.inah.gob.mx/o-824164

Con Negrete, Lucha actuó en la cinta de 1941 llamada “¡Ay Jalisco no te rajes!”, misma que le dio un gran impulso al “Charro Cantor”, quien en el filme aplaude el talento de Villa en una escena en la que ella canta magistralmente en un palenque de Tlaquepaque.

Cuando Lucha murió, la Asociación Nacional de Actores (ANDA) organizó un homenaje de despedida en el Palacio de Bellas Artes, evento en el que participaron figuras como Tito Guízar y Pedro Infante; EL UNIVERSAL informó sobre la emotiva despedida en la que le dieron el último adiós a “la malograda Reina de la canción ranchera”.

La muerte de Lucha Reyes

La noticia de que Lucha Reyes se encontraba moribunda en la Cruz Roja sorprendió a los cientos de fans que logró tener a lo largo de los años en los que deleitó con canciones mexicanas y boleros.

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El 24 de junio de 1944 la cantante, que gustaba de tomar alcohol, había tenido una fiesta en la que habría tomado aguardiente de más, el cual mezcló con 22 cápsulas de Nembutal, un fármaco de la familia de los barbitúricos, el cual actúa como un potente depresor del sistema nervioso central, provocando sedación e induciendo el sueño.

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EL UNIVERSAL dio a conocer, el 25 de junio, el estado de salud de la cantante, de entonces 38 años, el cual que fue reportado como delicado.

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“Lucha Reyes moribunda, está entre la vida y la muerte”.

Lucha Reyes estuvo hospitalizada durante sus últimas horas de vida. junio de 1944. Hemeroteca EL UNIVERSAL.

Se detalló que un día antes había sido recogida, en estado de coma y por una ambulancia de la Cruz Roja, en su casa ubicada en la colonia Álamos.

La noticia de su muerte se dio horas después, se informó que no había logrado sobrevivir a la gran cantidad de barbitúricos que ingirió, en aquel momento se dijo que la cantante se suicidó, sin embargo, muchos piensan que muy posiblemente su muerte fue un accidente, pues tal vez no calculó la cantidad de barbitúricos que ingirió en medio de la borrachera.

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Anuncian muerte de la cantante Lucha Reyes el 25 de junio de 1944. Hemeroteca EL UNIVERSAL.

Familiares de Lucha declararon que no era la primera vez que la intérprete había intentado atentar contra su vida, incluso, un par de meses antes, una de sus hermanas se quitó la vida en un hotel de Coyoacán.

El entierro de Lucha fue emotivo, colegas de la música le dieron el último adiós, así como decenas de fans que cantaron sus canciones mientras el ataúd descendía, así lo narró este diario:

"El momento de descender el ataúd a la fosa fue impresionante, la multitud rodeó el sepulcro, en tanto que mariachis, cancioneros y coros entonaban algunas de las canciones que la desaparecida hizo populares, como 'La Panchita' y 'La tequilera', en tanto que los presentes sollozaban".

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La cantante y actriz mexicana Lucha Reyes está enterrada en el Panteón Civil de Dolores en la Ciudad de México, sus restos descansan específicamente en el Lote de Actores de la ANDA.

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