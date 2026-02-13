Más Información

La mexicana Elma Correa gana el Premio Biblioteca Breve 2026 con una novela sobre amistad y violencia en la frontera

París reabre su templo del romanticismo en San Valentín; el Museo de la Vida Romántica vuelve a latir

El Museo del Louvre vuelve a cerrar salas por inundación; se agrava la cadena de fallas que golpea su reputación

La UNAM amaga carreras de letras y se retracta

Fraude en el Louvre destapado por la policía; nueve detenidos, incluidos empleados y guías, por venta de entradas y sobreventa de visitas guiadas

"Presupuesto digno para Radio Educación", demandan en protesta frente a la Secretaría de Cultura

Alexander Acha aplaudió la producción que usó en el show de medio tiempo del Super Bowl, la calificó de "espectacular", sin embargo, como un gusto personal, el puertorriqueño no se encuentra entre las preferencias del cantante, además, confesó que no entiende cuál el concepto de .

"Me gustó mucho como dijo todos los países de América, eso me gustó mucho, excelente, y que dijo Estados Unidos y Canadá, eso fue bonito, porque no fue 'nosotros contra ustedes'", expresó en entrevista con Jessie Cervantes.

Aplaudió que el llamado "Conejo malo" promoviera la unidad y no la división, y le pareció un acierto que no se pronunciara sobre el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), pues considera que ese tipo de eventos no deben ser políticos.

"Estoy hasta el copete que usen las plataformas de los artistas como agenda política, se me hace muy chafa", dijo.

Acha, hijo del cantante Emmanuel, es partidario de que a los premios, como a los Grammy, donde por cierto Bad Bunny se pronunció en contra de las políticas migrantes de Trump, no se vaya a hacer política, sino a celebrar y reconocer el buen trabajo en la industria musical.

No está de acuerdo en que dichos eventos se convierta en una especie de "reunión política"; Alexander dijo que no entiendo por qué tiene que haber una agenda.

Benito vistió un diseño de Zara, calzó unos Bad Bunny x Adidas. Fotos: AFP y AP
Benito vistió un diseño de Zara, calzó unos Bad Bunny x Adidas. Fotos: AFP y AP

Alexander Acha cuestiona la música de Bad Bunny

Se sinceró al decir que no entiende cuál es el concepto de amor de Bad Bunny, ya que las letras de sus canciones no promueven eso, por el contrario, por las canciones que ha escuchado, diría que lo que promueve es darle suelta a los instintos.

"La versión de Bad Bunny sobre el amor no la entiendo mucho, estoy en desacuerdo, qué bueno que promueva el amor, pero su concepto del amor no sé cuál es, porque yo no siento amor en sus canciones, siento instinto y como calentura".

Sin afán de criticar, dijo, reflexionó que seguramente Bad Bunny no busca promover el amor, pero sí la fiesta, la diversión y los placeres.

"Yo creo que no, y que él ni siquiera está buscando eso (promover el amor), sus letras y sus canciones hablan más de la fiesta, de divertirse, y de darle rienda suelta a los placeres".

Eso sí, celebró la actuación de Lady Gaga y el que se atreviera a cantar otro género a lo acostumbrado; también aplaudió lo fino de Ricky Martin.

Puntualizó que sus palabras sobre Benito son mero gusto personal, pues en definitiva él no se identifica con sus canciones, pero reconoce que es una persona muy trabajadora e hizo bien lo que le tocaba.

"De Bad Bynny no soy fan, no me gusta como canta, pero reconozco que trabaja mucho ; en cuanto a lo que él tenía que hacer en el Super Bowl, lo hizo bien, pero yo no me identifico con su música".

