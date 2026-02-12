La presentación de Bad Bunny en el Super Bowl sigue causando reacciones y Yuri no se queda atrás a la hora de emitir su opinión pues, si bien, expresa que, a su parecer, el boricua "no es un gran cantante", ha sabido encaminar su carrera por la senda del éxito.

A más de 40 años de su debt en la música, la cantante jarocha sigue sembrando frutos; prueba de ellos es el sexto sold out que logró en el Auditorio Nacional gracias a su "Icónica Tour".

A propósito del espectáculo, Yuri fue entrevista por los medios, entre ellos "Venga la alegría", que la cuestionó acerca de qué pensaba acerca de la gran aceptación que Bad Bunny ha causado en el público latinoamericano.

Para la intérprete de "La maldita primavera" una de las claves del éxito del puertorriqueño tiene que ver el trabajo y su equipo y la forma en que han manejado la imagen de "el Conejo malo".

"Tiene una buena mercadotecnia, una mercadotecnia especular la que tiene este hombre, todos la quisiéramos", expresó.

Yuri conoce que la industria musical está en constante transición por lo que, ahora, el público se siente interesado por otros aspectos que no se limitan únicamente a la potencialidad de la voz, pues afirma que, como cantante, Bad Bunny no es el mejor.

"Los tiempos cambian, la industria cambia, definitivamente, todo está cambiando, no sé si evolucionado, pero está cambiando, he visto que hay cosas fuertes para él".

Dentro de todo, la oriunda de Veracruz mostró admiración por el cantante puertorriqueño, debido a la forma tan hipnótica que tiene para hacerse de fans y, además, de convencer a la Recording Academy de EU de que era merecedor de ser reconocido con el Grammy.

"A lo mejor, no es un gran cantante pero jala público, sus conciertos están llenos y eso es digno de admirar, que aproveche lo más que se pueda", expresó y puntualizó que "ya ganó un Grammy, todos queremos ganar un Grammy que, a lo mejor es justo o no es justo, pues yo no soy juez, entonces prefiero quedarme calladita; calladita, como dicen, a veces me veo más bonita".

