La estadounidense Jill Zarin quedó fuera de "The Golden Life", la nueva producción de E! después de sus polémicos comentarios sobre la actuación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl, el cual calificó como el peor espectáculo de medio tiempo de la historia.

Zarin es una personalidad de televisión estadounidense, empresaria y socialité, conocida principalmente por ser una de las integrantes originales del reality show “The Real Housewives of New York City” (RHONY).

"Ante los recientes comentarios públicos de Jill Zarin, Blink49 Studios ha decidido no seguir adelante con su participación en The Golden Life", informó la productora a Variety el 10 de febrero, y agregó:

"Seguimos comprometidos con la producción de la serie de acuerdo con los estándares y valores de nuestra empresa".

La decisión se dio apenas dos días después de que la empresaria de 62 años criticara la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl 2026.

Lee también: Don Omar reacciona al tributo de Bad Bunny durante el medio tiempo del Super Bowl

“Estamos celebrando 250 años en Estados Unidos, y no me pareció apropiado hacerlo en español”, expresó en un video de Instagram que posteriormente eliminó.

“No hablo español. Me hubiera gustado entender lo que decía. Me pareció una declaración política porque literalmente no había ninguna persona blanca en todo el evento”.

Además, Zarin señaló que el cantante, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, tuvo una actitud inapropiada, asegurando que se agarraba cada cinco segundos.

“Tiene a todos estos niños viendo el Super Bowl y él no tiene que estarse agarrando la entrepierna cada cinco segundos — ¿estará tan inseguro?”

Comentó que su invitada especial, Lady Gaga, supuestamente lucía irreconocible, tanto que tuvo que buscar en Google de quién se trataba.

"No la reconocí", agregó Jill.

"Tuve que buscarla en Google para ver quién era".

Lee también: Ahora Rob Schneider critica a Bad Bunny y su show de medio tiempo: “La música de antes era mejor”

Además, la empresa Zarin Fabrics, tienda de telas independiente para diseñadores, restaurantes, decorados y hogares, se distanció de los comentarios de su excofundadora en su cuenta oficial de Instagram.

Zarin Fabrics critica los comentarios de Jill Zarin, una personalidad de televisión estadounidense, empresaria y socialité, conocida principalmente por ser una de las integrantes originales del reality show “The Real Housewives of New York City” (RHONY).

La tienda publicó una imagen de Zarin con una X roja sobre su rostro y declaró su oposición al racismo y la discriminación.

"Zarin Fabrics se opone firmemente al racismo, la discriminación y la retórica que busca excluir o menospreciar a las personas por motivos de identidad, cultura o antecedentes. Queremos dejar absolutamente claro que Jill Zarin no ha tenido la propiedad ni ha estado asociada con Zarin Fabrics durante varios años.

Lee también: Congresistas republicanos piden multar y "encerrar" a Bad Bunny por show del Super Bowl; acusan "innombrables depravaciones"

Nuestra empresa opera de forma independiente, y cualquier declaración pública que se le atribuya se tiene a título personal y no refleja nuestros valores, creencias u operaciones.Zarin Fabrics se basa en la creatividad, colaboración y respeto por las diversas comunidades que dan forma al arte, la cultura y la expresión.

Condenamos el lenguaje o los puntos de vista que socavan esos principios, y seguimos comprometidos a fomentar un entorno inclusivo y acogedor en todo lo que hagamos", se lee.

La empresa también aclaró que Zarin no ha tenido relación con Zarin Fabrics durante varios años y reafirmó su compromiso con la creatividad y el respeto a las comunidades diversas.

"Dios bendiga a América", fueron las primeras y pocas palabras en inglés pronunciadas por el artista de habla hispana, quien luego procedió a enumerar países de las Américas, incluidos Estados Unidos y Canadá. Detrás de él, una pantalla decía: "Lo único más poderoso que el odio es el amor", una referencia directa a su discurso en los Premios Grammy de 2026, donde el superastro puertorriqueño se llevó el premio principal.

El lunes, las reproducciones en streaming de su catálogo aumentaron un 175% en Estados Unidos, un día después del Super Bowl, en comparación con el lunes anterior, 2 de febrero.

Eso, de acuerdo con Luminate, una empresa de datos y análisis del sector que ofrece información sobre los cambios de comportamiento en la audiencia musical.

Bad Bunny registró casi 100 millones de reproducciones en streaming el lunes en Estados Unidos, 99,6 millones en un solo día, frente a 36,2 millones de reproducciones el lunes anterior.

rad