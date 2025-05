Alexa Hoffman compartió un video donde lee la carta que le envió a su padre, Héctor Parra, cuando tenía 15 años, en la que revela los verdaderos motivos por los que habría decidido alejarse de él; en ella, también sugiere que el actor sostenía un vínculo paterno inconveniente con Daniela, su primogénita.

Hace unos días, la licenciada Olivia Rosas, abogada de Alexa, dio a conocer que la joven denunciaría a su hermana Daniela por revictimizarla, luego de que acusara legalmente a su padre, por los delitos de abuso y corrupción de menores.

Daniela fue denunciada junto con una serie de comunicados e influencers, que se dedican a dar su opinión acerca del mundo del espectáculo y, si bien, Alexa no ha dado detalles del proceso, acaba de compartir un video en que se refiere específicamente a su hermana.

En el clip, Hoffman asevera que, a diferencia de lo que se ha pensado, la que ha protegido a Daniela es ella, al callarse y no revelar públicamente que, supuestamente, su hermana también fue víctima de abuso por parte de su padre.

Así lo revleó en un video de alrededor de ocho minutos.

"Además de enfrentar con ese proceso, no contaba con que me iba a enfrentar con la revictimización, que no sólo fue sólo de los medios de comunicación, sino de mi propia hermana, que solamente se ha convertido en un tentáculo de nuestro depredador; al principio pensé que me atacabas por miedo a que se supiera tu propia historia", mandó a decir a Daniela.

A continuación, la joven presenta la carta que le envió a su padre, a través de Facebook, cuando tenía 15 años, hace siete años, en donde apuntaba las razones por las que se había distanciado de él, descartando, de forma muy puntual, que hubiera sido por presiones que su madre, Ginny Hoffman.

En ese texto, Alexa menciona que ella no habría sido la única presunta víctima de su padre, pues afirma que Daniela también lo fue, sólo que Parra, aparentemente, se habría encargado de "lavarle la cabeza" para que creyera que él era inocente de lo que se le acusaba.

Esto dicen algunos fragmentos de la carta:

"Siempre nos tocabas de maneras incorrectas a Daniela y a mí, fingiendo que eran accidente, cuando sabías que no; siempre ha habido una preferencia muy cañona por Daniela, siempre le lavas el cerebro y hacías que ella también se burlara de mí, cuando estabas con ella me ignorabas, siempre nos trataste como tus enemigas, o algo así, tienes una relación enfermiza con mi hermana, la tratas como tu novia, en todos los sentidos, por favor... abre los ojos, es tu hija".

Alexa indicó que ese mensaje fue una de las pruebas que entregó en el juicio.

Daniela ya reccionó a este video, con una publicación en la que sugiere que Alexa habla sólo con el fin de afectarla.

"Imagínate odiarme, quererme demandar y yo aquí, bien agusto, con mi pancito con dulce de leche que me mandó una seguidora hermosa".

