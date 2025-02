Daniela, la hija de Héctor Parra, transmitió en vivo mientras sostenía una llamada telefónica con el actor, desde el Reclusorio Oriente. A lo largo de la conversación, el padre de la joven habló de cómo se encuentra en la actualidad, lo que espera de su proceso y el amparo que interpuso, así como qué opina de las más recientes declaraciones de su hija menor, Alexa Hoffman, quien hace poco expresó que temía por el día en que su padre deje la prisión.

La transmisión tuvo lugar anoche, alrededor de las 20:00 horas; en ella, "Dani" dijo con desilusión que, aunque su padre había prometido comunicarse con ella a esa hora, para formar parte del "en vivo", todo apuntaba a que ya no lo haría.

La joven explicó que no sería la primera vez que espera una llamada de su padre que no termina por concretarse, esto debido a que, como él mismo le ha explicado, cuando los reclusos son convocados por los guardias para volver a sus celdas, después de caer el atardecer, ya no pueden salir, sino hasta el día siguiente.

"No sabemos qué pasó, seguramente ya los guardaron, como diría él; en él momento que cada quien se meta a su celda, mi papá dice (al télefono): ´-ya nos van a guardar´, entonces creo que los guardaron antes y ya no nos habló", explicó.

Casi con la certeza de que ya no recibiría su llamada, minutos después comenzó a sonar tu teléfono móvil, con emoción cayó en la cuenta que se trata de su padre.

Muy animado, el actor saludó a los seguidores del canal de YouTube de su hija y preguntó a la joven cuántas eran las personas que los acompañaban en la transmisión.

Además, mostraron la gran complicidad que existe entre los dos, pues a pesar de que se encuentra cumpliendo su condena, Parra bromeaba con Daniela, poniéndola en aprietos frente a sus seguidores, pues bromeó al decir que su hija nunca le ha llevado tamales, de los que prepara para cubrir los gastos de su representación legal, cuando, en realidad, siempre le lleva una gran variedad.

La joven, avergonzada, pidió que no bromeara con eso, pues temía que sus seguidores creyesen que era verdad.

"La gente no sabe cómo nos llevamos y tú diciendo tus chistes, me vas a dejar mal", dijo sonrojada.

Ambos explicaron que esa es la forma en que se llevan, prácticamente, desde que Daniela era una niña.

"Fuera de broma, siempre nos hemos llevado muy bonito, así nos llevamos pero siempre en una línea de respeto, de amor, de cariño, de juego y eso ha sido siempre, toda la vida ha sido así", dijo Parra.

Y Daniela complementó:

"Es verdad cuando yo les digo que mi papá es mi mejor amigo y que habló con él todo el día, todo el tiempo".

En temas más serios, Parra habló de cómo se encuentra anímicamente, pues a pesar de que está en prisión, reconoció que el letargo que experimentaba en principio, cuando fue procesado, se ha atenuado, pues tiene la firme convicción de que la ley lo favorecerá, sobre todo ahora que interpuso un amparo.

"Yo estoy aquí, tal vez, preso físicamente, pero mi alma cada vez es más libre, mi espíritu es más libre, después de toditito lo que hemos pasado, todo el proceso que sí ha sido pesado, sí es difícil y siempre manteniendo la ilusión que las cosas se hagan como se deben de hacer, porque han habido muchas fallas en el proceso, pero bueno... lo que fue ya fue; ahora, viendo hacia el futuro, el amparo es una de nuestras armas fuertes, porque ya se va a una instancia mucho más alta, donde se revisa minuciosamente todas las faltas que ha habido, el amparo es una de mis grandes esperanzas, tengo muchísma fé, este camino se ha hecho más tranquilo, creo que no está tan lejos el dirigirme a la puerta y salir", expresó.

No dejó pasar de vista las recientes declaraciones de Alexa, mediante las que indicó que temía que llegara el día en que el actor dejara la prisión: Parra contraargumentó que, en ese caso, sería él quien debería temer por las represalias que podría sufir después de todo lo que ha sido acusado, por lo que indicó que, si algo llegase a pasarle, responsabilizaría a la madre de su hija menor, Ginny Hoffman, a su equipo legal y a Sergio Mayer.

"Se ha escuchado por ahí que tienen mucho miedo de que yo salga y, la realidad, y lo digo con el corazón en la mano, si alguien tiene miedo de salir soy yo, porque ya está comprobada la calidad humana que no existe en algunas personas, entonces él que tiene que tener miedo de salir soy yo, por los alcances que pueden tener algunas almas oscuras e insatisfechas, no es que me tengan miedo a mí, yo soy el que debería de tener miedo, con todo que tengo fe en Dios, en mí, en mi gente, que es mi red de apoyo y, también lo digo, cualquier cosa que me llegue a pasar a mí, o la gente cercana a mí, hago responsable a todas y cada una de las personas que han estado involucradas en este asunto tan bajo y tan ruin", precisó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.