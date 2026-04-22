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El Día del Libro es una fecha que ha trascendido más allá de la celebración de la literatura: se ha convertido en una oportunidad para que las nuevas generaciones conecten entre sí al regalar un libro acompañado de una rosa.
Si bien podría parecer un gesto romántico impulsado por las redes sociales, existe un trasfondo histórico que explica por qué esta tradición cobra fuerza cada 23 de abril.
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¿Qué se celebra el 23 de abril?
Celebrado desde 1995, el Día del Libro es una fecha de gran relevancia no sólo para los amantes de la lectura, sino a nivel mundial, al haber sido proclamada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Aunque la idea surgió originalmente en España, con el paso del tiempo el 23 de abril se consolidó como la fecha oficial para rendir homenaje a la literatura en diversos países. La elección del día no es casual, pues está vinculada a momentos clave en la historia literaria.
De acuerdo con el portal oficial europeo del Día del Libro, el 23 de abril coincide con la muerte de tres grandes autores: Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega, figuras fundamentales cuyas obras marcaron la literatura universal.
Además, en esta misma fecha se registran los nacimientos de escritores como Maurice Druon, Halldór Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla y Manuel Mejía Vallejo, lo que refuerza el simbolismo del día.
¿Por qué se regalan rosas en el Día del Libro?
Si bien regalar libros el 23 de abril se relaciona directamente con la celebración de la literatura, la tradición de obsequiar rosas puede generar dudas.
La explicación se encuentra en Cataluña, donde el Día del Libro coincide con la festividad de Sant Jordi (San Jorge). En esta celebración, es costumbre que las parejas intercambien rosas rojas como símbolo de amor.
Con el tiempo, esta tradición se fusionó con el Día del Libro gracias a la iniciativa del escritor y editor valenciano Vicente Clavel, quien impulsó la instauración de esta conmemoración décadas antes de que la UNESCO fijara la fecha oficial.
¿Dónde comprar libros para regalar el 23 de abril?
Regalar libros no sólo es una forma de demostrar aprecio, sino también de fomentar el hábito de la lectura, especialmente entre niños y jóvenes, contribuyendo a su desarrollo cognitivo.
Plataformas de comercio electrónico como Mercado Libre y Amazon ofrecen un amplio catálogo de títulos en distintas ediciones y precios, ideales para elegir según los gustos y la edad de cada lector. Algunos recomendados son:
Clásicos de la literatura
- Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes
- Orgullo y Prejuicio de Jane Austen
- Las mil y una noches
- Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley
- Mujercitas de Louisa May Alcott
- 1984 de George Orwell
- Ana Karenina de León Tolstói
- El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde
- La señora Dalloway de Virginia Woolf
- El Gran Gatsby de Francis Scott Fitzgerald
Libros para niños
- Donde viven los monstruos de Maurice Sendak
- Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carrol
- El principito de Antoine de Saint-Exupéry
- Pippi calzas largas de Astrid Lindgren
- El mago de Oz de L. Frank Baum
- El libro de la selva de Rudyard Kipling
- Matilda de Roald Dahl
Clásicos juveniles
- Momo de Michael Ende
- El diario de Ana Frank
- Harry Potter de J. K. Rowling
- El guardián entre el centeno de J.D. Salinger
- El viejo y el mar de Ernest Hemingway
- La historia interminable de Michael Ende
- El Señor de los Anillos de J. R. R. Tolkien
- Las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain
- Los Juegos del Hambre de Suzanne Collins
Durante el 23 de abril, regalar un libro y una rosa a quienes aman leer es un detalle que nunca olvidaran.
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