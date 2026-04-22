El Día del Libro es una fecha que ha trascendido más allá de la celebración de la literatura: se ha convertido en una oportunidad para que las nuevas generaciones conecten entre sí al regalar un libro acompañado de una rosa.

Si bien podría parecer un gesto romántico impulsado por las redes sociales, existe un trasfondo histórico que explica por qué esta tradición cobra fuerza cada 23 de abril.

El 23 de abril es el Día del Libro. Foto: Freepik

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¿Qué se celebra el 23 de abril?

Celebrado desde 1995, el Día del Libro es una fecha de gran relevancia no sólo para los amantes de la lectura, sino a nivel mundial, al haber sido proclamada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Aunque la idea surgió originalmente en España, con el paso del tiempo el 23 de abril se consolidó como la fecha oficial para rendir homenaje a la literatura en diversos países. La elección del día no es casual, pues está vinculada a momentos clave en la historia literaria.

De acuerdo con el portal oficial europeo del Día del Libro, el 23 de abril coincide con la muerte de tres grandes autores: Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega, figuras fundamentales cuyas obras marcaron la literatura universal.

Además, en esta misma fecha se registran los nacimientos de escritores como Maurice Druon, Halldór Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla y Manuel Mejía Vallejo, lo que refuerza el simbolismo del día.

El Día del libro celebra a la literatura universal. Foto: Freepik

¿Por qué se regalan rosas en el Día del Libro?

Si bien regalar libros el 23 de abril se relaciona directamente con la celebración de la literatura, la tradición de obsequiar rosas puede generar dudas.

La explicación se encuentra en Cataluña, donde el Día del Libro coincide con la festividad de Sant Jordi (San Jorge). En esta celebración, es costumbre que las parejas intercambien rosas rojas como símbolo de amor.

Con el tiempo, esta tradición se fusionó con el Día del Libro gracias a la iniciativa del escritor y editor valenciano Vicente Clavel, quien impulsó la instauración de esta conmemoración décadas antes de que la UNESCO fijara la fecha oficial.

Los jóvenes regalan rosas y libros el 23 de abril. Foto: Unsplash

¿Dónde comprar libros para regalar el 23 de abril?

Regalar libros no sólo es una forma de demostrar aprecio, sino también de fomentar el hábito de la lectura, especialmente entre niños y jóvenes, contribuyendo a su desarrollo cognitivo.

Plataformas de comercio electrónico como Mercado Libre y Amazon ofrecen un amplio catálogo de títulos en distintas ediciones y precios, ideales para elegir según los gustos y la edad de cada lector. Algunos recomendados son:

Clásicos de la literatura

Libros para niños

Clásicos juveniles

Durante el 23 de abril, regalar un libro y una rosa a quienes aman leer es un detalle que nunca olvidaran.

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