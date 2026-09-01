El 1 de agosto es una fecha especial para los potterheads porque se celebra el back to Hogwarts en uno de los universos fantásticos más queridos por varias generaciones.

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¿Qué se celebra el 1 de septiembre para los fans de Harry Potter?

Para los fanáticos de Harry Potter, esta fecha no solo representa el cumpleaños de uno de los protagonistas más reconocidos de la literatura moderna. Dentro de la historia, el 31 de julio de 1991 Rubeus Hagrid llega a la cabaña de la roca en el mar para entregarle a Harry su carta de aceptación en Hogwarts, el momento que cambia su vida para siempre. Y es el 1 de septiembre cuando viaja a su primera clase.

Celebra el cumpleaños de Harry Potter con ofertas en Amazon. Foto: Generada con IA

Con el regreso de la franquicia a la conversación por la nueva serie de HBO y las celebraciones por los 25 años del estreno de la cinta Harry Potter y la piedra filosofal, los fans tienen más motivos para buscar piezas coleccionables, regalos temáticos y productos inspirados en el mundo mágico.

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Ofertas en productos de Harry Potter. Foto: iStock

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