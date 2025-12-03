México vs Portugal: ¿Cuándo salen a la venta los boletos para ver a Cristiano Ronaldo en el estadio Azteca?

Los aficionados mexicanos se preparan para el histórico duelo que marcará el regreso del Tri al renovado Estadio Azteca, con la posible presencia de CR7 y estrellas lusas.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) ha encendido la pasión futbolera en todo el país al confirmar un amistoso de alto calibre: la Selección Mexicana enfrentará a Portugal el próximo 28 de marzo de 2026 en el Estadio Banorte, el renovado inmueble que se convertirá en el primer recinto del mundo en albergar tres inauguraciones de Copas del Mundo (1970, 1986 y 2026).

Este partido no solo representa la reinauguración del mítico Coloso de Santa Úrsula, sino también una oportunidad única para ver en acción a Cristiano Ronaldo, el ídolo portugués que nunca ha pisado una cancha mexicana en sus más de dos décadas de carrera profesional.

La noticia, revelada esta semana, generó una oleada de entusiasmo entre los aficionados. Redes sociales y portales deportivos se inundaron de información al respecto. Sin embargo, el anuncio inicial dejó un vacío clave: la información sobre los boletos.

¿Cuándo salen a la venta los boletos para ver a Cristiano Ronaldo ante el Tricolor?

Hasta el momento se han filtrado datos cruciales que calman la ansiedad de miles de aficionados.

De acuerdo a información que circula en la red, serán los clientes del banco Banorte los que tendrán la posibilidad de adquirir sus entradas a partir del próximo 10 de diciembre, al día siguiente se abriría la venta general.

Sobre el precio de los boletos habrá que esperar a que se revelen los detalles.

Mientras tanto se dice que está asegurada la presencia de todas las figuras de la selección portuguesa, debido a que así se acordó en el contrato entre ambas federaciones.

De esta manera CR7 liderará un equipo que ocupa uno de los primeros puestos del ranking FIFA y es candidato al título por la presencia del astro portugués, y además cuenta con jugadores como Bruno Fernandes, Vitinha, Rafael Leao o João Cancelo, por mencionar algunos.

Nombres que brillan en Ligas europeas como la Premier League, Ligue 1 y Serie A, y que elevarán el nivel del amistoso a un ensayo de élite previo al Mundial 2026, que tendrá como anfitriones a México, Estados Unidos y Canadá.

Este duelo forma parte de la preparación del Tri bajo el mando de Javier Aguirre, quien regresó para una una etapa al frente del equipo.

