Martina Colmegna consigue el último sitio para las semifinales del Querétaro Open

Martina Colmegna se convirtió en la última semifinalista del Querétaro Open WTA 125 al vencer en un duelo italiano a Jessica Pieri por 6-1 y 6-3, en los cuartos de final disputados en la arcilla del Club Campestre de Querétaro.

Con este triunfo, la tenista de 28 años, quien venia de derrotar a la mexicana Ana Sofia Sánchez en el ronda anterior, igualó a dos victorias por lado el historial entre ambas en el circuito profesional, dejando atrás la derrota sufrida ante Pieri en el torneo de Portoroz.

Colmegna dominó el primer set desde el inicio, quebrando el saque de su compatriota en dos ocasiones para adelantarse 4-0. Aunque Pieri logró recuperar un quiebre, Martina cerró el parcial en 32 minutos con un contundente 6-1.

En el segundo set, la historia se repitió: Colmegna tomó la iniciativa, y a pesar de que Pieri igualó el marcador 2-2, la oriunda de Brianza encadenó cuatro de los últimos cinco games.

El partido culminó con una doble falta de Pieri, sellando su eliminación y frustrando su intento de repetir las semifinales alcanzadas la semana previa en el Abierto de Tampico.

El último duelo de Cuartos de Final del Querétaro Open WTA 125 enfrenta a las italianas Martina Colmegna y Jessica Pieri 🇮🇹🎾 pic.twitter.com/pjpOKfnFsD — Universal Deportes (@UnivDeportes) October 25, 2025

De esta manera, las semifinales del Querétaro Open quedaron definidas: Colmegna enfrentará a la primera cabeza de serie, Sara Bejlek, de la República Checa; mientras que la belga Hanne Vandewinkel se medirá ante la estadounidense Katrina Scott.

“Estoy muy feliz y orgullosa de mí misma por este partido. Es mucha emoción estar aquí. Jessica es una gran tenista y jugamos un partido muy bueno”, expresó Colmegna tras su victoria.