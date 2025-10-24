Hanne Vandewinkel brilla en el Querétaro Open y busca el doblete en canchas mexicanas

Hanne Vandewinkel, tercera sembrada del torneo y número 138 del ranking WTA, dio un paso firme hacia el doblete en canchas mexicanas al clasificarse a las semifinales del Querétaro Open WTA 125 y luego de su victoria en el Abierto de Tampico.

Para ello, la tenista derrotó en el Club Campestre queretano a la española Alicia Herrero Liñana en un partido que culminó con parciales de 6-2 y 7-5. Desde el primer game, Vandewinkel rompió el saque de Herrero y confirmó su servicio para tomar ventaja de 2-0. Aunque la española logró igualar el marcador a 2-2, la belga reaccionó con autoridad, encadenando cuatro juegos consecutivos para cerrar el primer set en 47 minutos por 6-2.

El segundo capítulo subió de intensidad, sobre todo con una raqueta española decidida a revertir el rumbo del partido y se adelantó 5-0, poniendo contra las cuerdas a la belga. Sin embargo, cuando todo parecía que se igualarían las acciones Vandewinkel no se dejó intimidar.

Hanne Vandewinkel sorprende a la número uno junior en Querétaro

Con paciencia inició la remontada, ganando siete juegos consecutivos para darle la vuelta al marcador y sellar el set 7-5. La desesperación de Herrero fue evidente, ya que, tras estar a punto de forzar un tercer set, vio cómo la belga le arrebató la victoria.

Ahora, a solo dos victorias de lograr el doblete en México, Vandewinkel se perfila como otra de las tenistas de las favoritas para llevarse el título en Querétaro.