Querétaro vibra con nuevo torneo; esperan consolidación con el WTA 125

Querétaro.— La ciudad de Querétaro vive a todo su esplendor el tenis femenil con el Querétaro Open, un torneo categoría WTA 125 que se realiza en las canchas de arcilla del Club Campestre; por ello, Gustavo Santoscoy García, director del certamen expresó su entusiasmo por esta primera edición. “Estamos emocionados por lo que se viene en esta primera edición en su edición WTA 125. Es la primera ocasión que viene el mejor tenis del mundo a Querétaro”, dijo el también CEO de GS Sports Management.

Este evento representa el quinto torneo de esta categoría en México durante este año, consolidando al país como un destino clave para el tenis femenil. “Hubo grandes campeonas en los diferentes eventos, en Mérida, Emma Navarro; en Puerto Vallarta, Jaqueline Cristian; en Guadalajara, con Iva Jovic, una de las siguientes promesas y ahora veremos quién es la siguiente campeona en Querétaro”, mencionó el directivo.

El evento no sólo busca cerrar de manera exitosa el calendario WTA 125 en México, también posicionar a Querétaro como un nuevo referente tenístico. “Es el evento más importante que ha existido en la historia de Querétaro”, destacó Santoscoy.