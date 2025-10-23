Hanne Vandewinkel sorprende a la número uno junior en el Querétaro Open WTA 125

La tenista belga Hanne Vandewinkel dio un golpe de autoridad en el Querétaro Open WTA 125 al eliminar a la estadounidense Julieta Pareja, número uno del ranking juvenil, en la ronda de los Octavos de Final del certamen.

Vandewinkel se impuso con un contundente 6-4 y 6-1 en las canchas de arcilla del Club Campestre, asegurando su lugar entre las ocho mejores del torneo.

Vandewinkel es tercera cabeza de serie de la competencia presentada por Mexcovery y llega con el impulso de haberse coronado la semana pasada en el Abierto de Tampico, situación que se reflejo durante el match.

La raqueta belga enfrentó un primer set complicado, donde su primer servicio fue inconsistente. Mientras que su rival de 16 años de edad no pudo capitalizar sus oportunidades debido a errores que marcaron su desempeño.

El arranque del encuentro fue caótico, con ambas jugadoras luchando por encontrar su ritmo. Los primeros ocho juegos del set terminaron en quiebres de servicio, reflejando la falta de consistencia en el saque de ambas tenistas.

Todo cambió en el noveno juego, cuando Hanne sostuvo su servicio, tomando la delantera por primera vez en el marcador.

Pareja se vio bajo presión y entregó el primer set a la belga por 6-4. A partir de ese momento Vandewinkel ganó confianza y dominó el segundo set, con mayor solidez en su juego.

La estadounidense logró anotarse un game en el cuarto juego, el único que ganó en el segundo set, pero no fue suficiente para frenar el ímpetu de Vandewinkel, quien cerró el partido con un 6-1 tras una hora de juego.

En total, Vandewinkel acumuló 66 puntos frente a los 50 de Pareja, consiguiendo siete rompimientos de servicio a lo largo del encuentro.

Con este triunfo, Hanne Vandewinkel avanzó a los Cuartos de Final del Querétaro Open.

