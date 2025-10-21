Juan Carlos ‘Haper’ Gamboa es nombrado Defensivo del Año en la Liga Mexicana de Beisbol

El capitán de los Diablos Rojos del México, Juan Carlos ‘Haper’ Gamboa, fue nombrado Defensivo del Año en la temporada del centenario en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB). El parador en corto de la Pandilla Escarlata estableció un récord de fildeo en 2025.

Gamboa se impuso a elementos de la talla de Didi Gregorius (Algodoneros), Reynaldo Rodríguez (Guerreros) y Sócrates Brito (El Águila), entre otros. En la campaña donde los Pingos lograron el bicampeonato en el circuito mexicano de verano, el campocorto firmó un porcentaje de fildeo de .993, marca historia en la LMB.

En 67 juegos en los que vio acción durante 2025 — 66 como titular — el capitán escarlata consiguió 205 asistencias, consiguió 87 outs y cometió únicamente un par de errores, consolidándose como uno de los mejores guantes en la liga. El porcentaje de Gamboa superó lo conseguido por el veracruzano Remigio Díaz, quien en 2005 firmó un .990 en el porcentaje de fildeo.

Está es la segunda ocasión consecutiva en que los Diablos Rojos del México tienen en sus filas al designado Mejor Defensivo del Año, luego de que en 2024 el premio fuera entregado al venezolano Franklin Barreto.

El premio fue entregado por primera vez en 2021 y el ganador fue el jardinero cubano Yasiel Puig (El Águila). En 2022 se le otorgó a Edgar Robles (Algodoneros) y en 2023 a Ramiro Peña (Sultanes).

