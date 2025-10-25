Gustavo Santoscoy: No pensamos que el tenis femenil tuviera tanto potencial

Más Información

Querétaro.— Con el nacimiento del Querétaro Open dentro del calendario de la WTA 125, el tenis femenil refuerza su crecimiento en México, que se posiciona como un destino clave en el circuito internacional. “Es algo increíble, cuando iniciamos, nunca creímos que íbamos a tener tanto potencial en el tenis femenil. Realmente es algo espectacular. El tenis femenil se ha consolidado como uno de los deportes más importantes del país, con tantos eventos”, explicó Gustavo Santoscoy García, CEO de GS Sports Management, que ha sido organizador de torneos en Mérida, Puerto Vallarta, Guadalajara.

“Hablamos de que cada uno de estos eventos ayuda muchísimo a impulsar a las tenistas que están creciendo, que están saliendo. Esperemos que se puedan consolidar, que puedan ganar, que les vaya bien y que puedan llegar muy lejos con estas oportunidades”, agregó.

La organización de cinco torneos WTA 125 es un logro significativo para Santoscoy Jr., quien destacó que con el certamen queretano se cerrará un año muy positivo. “Un año en el que el tenis realmente fue uno de los principales deportes a nivel nacional en ambas categorías, tanto en la rama femenil como masculina”, dijo.

