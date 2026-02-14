Liga MX: Toluca vs Tijuana – EN VIVO – Jornada 6 – Clausura 2026

Esta noche, “El Infierno” se encenderá en la sexta fecha del torneo Clausura 2026. En la búsqueda de una victoria, los Diablos Rojos de Toluca recibirán a los Xolos de Tijuana para darle cierre a la agenda de este viernes en el futbol mexicano.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido EN VIVO desde el Estadio Nemesio Diez.

Universal Deportes 09:01 PM Alineación de Tijuana confirmada para el partido.

El XI Xoloitzcuintle de esta noche ante Toluca 🐕❤️🖤#LocosXTijuas pic.twitter.com/MMnXbwIu9z — Xolos (@Xolos) February 14, 2026

Universal Deportes 08:22 PM Alineación de Toluca confirmada para el partido.

Los XI que van por el triunfo en el Nemesio Diez 🤩👊🏻 @calientesports 🔥



Estadio Nemesio Diez, previo al encuentro entre Toluca y Tijuana - Foto: Imago7

¿Cómo llegan Toluca y Tijuana al partido de la Jornada 6 del Clausura 2026?

De momento, el actual bicampeón de la Liga MX ocupa el sexto lugar de la tabla general con tres empates y dos victorias. Un carácter invicto que buscará proteger en la Jornada 6 del Clausura 2026.

Cinco posiciones más abajo, Tijuana hila cuatro empates y una victoria hasta la quinta fecha del torneo.

