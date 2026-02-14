Más Información

Liga MX: Toluca vs Tijuana – EN VIVO – Jornada 6 – Clausura 2026

Ángel Correa "se burla" de Cruz Azul y sus cambios de casa

Álvaro Fidalgo y el Betis lanzan playera inspirada en México

Bad Bunny quiso pagar para que Carlos Correa jugara en el Clásico Mundial con Puerto Rico

Ousmane Dembélé lanzó fuerte mensaje contra sus compañeros

Esta noche, “El Infierno” se encenderá en la sexta fecha del torneo . En la búsqueda de una victoria, los Diablos Rojos de Toluca recibirán a los Xolos de Tijuana para darle cierre a la agenda de este viernes en el futbol mexicano.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido EN VIVO desde el Estadio Nemesio Diez.

Universal Deportes 09:01 PM

Alineación de Tijuana confirmada para el partido.

Universal Deportes 08:22 PM

Alineación de Toluca confirmada para el partido.

Estadio Nemesio Diez, previo al encuentro entre Toluca y Tijuana - Foto: Imago7
¿Cómo llegan Toluca y Tijuana al partido de la Jornada 6 del Clausura 2026?

De momento, el actual bicampeón de la Liga MX ocupa el sexto lugar de la tabla general con tres empates y dos victorias. Un carácter invicto que buscará proteger en la Jornada 6 del Clausura 2026.

Cinco posiciones más abajo, Tijuana hila cuatro empates y una victoria hasta la quinta fecha del torneo.

Toluca en festejo de gol, durante la fase regular del Clausura 2026 - Foto: Imago7
