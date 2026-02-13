Lasse Gaxiola: ¿Cuándo y dónde ver su debut en los Juegos Olímpicos de Invierno?

En su séptima participación olímpica, la esquiadora Sarah Schleper no viajó sola a las gélidas ciudades de Milán y Cortina d'Ampezzo en el norte de Italia. El acompañamiento llegó gracias a que su hijo, Lasse Gaxiola, debutará este fin de semana en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Lasse, quien a finales de enero cumplió dieciocho años, competirá en la prueba de eslalon gigante masculino de esquí alpino.

Históricamente, Sarah y Lasse son los primeros competidores que —como madre e hijo— coinciden en una justa invernal. Este escenario no había ocurrido en los Juegos Olímpicos de Invierno, pero sí en los eventos veraniegos. La última vez fue cuando Nino Salukvadze, triple medallista de Georgia en tiro deportivo, participó junto con su hijo, Tsotne Machavariani, en Río 2016.

Al respecto, Sarah Schleper aceptó que competir junto con Lasse fue “un sueño cumplido”.

“Estamos muy felices de representar a México. Es un sueño cumplido. Fueron muchos años de trabajo para poder tener a mi hijo conmigo. Cuando Lasse era bebé, no pensaba en seguir en el esquí año tras año. Mi pasión lo llevó a la nieve desde los cuatro años y hace poco, concluimos que era posible lograrlo. Era más una fantasía que una realidad”, reconoció Sarah Schleper en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

Pese a que Gaxiola participará en las montañas de Bormio, a más de 300 kilómetros de donde compitió su mamá en Cortina d'Ampezzo, Sarah Schleper lo tomó como una oportunidad para que su hijo construya su propia experiencia y vivencias. Más aún en su debut olímpico.

Este es el horario y los canales para ver al deportista mexicano este sábado, 14 de febrero, en Milán-Cortina 2026.

Sarah le transmitió a su hijo el amor por la nieve. Foto: Instagram

¿A qué hora y por dónde se podrá ver el debut de Lasse Gaxiola en los Juegos Olímpicos de Invierno?

Sábado, 14 de febrero | Esquí alpino - Eslalon gigante masculino

Descenso 1: 3:00 A.M. (Tiempo del centro de México).

Descenso 2: 6:30 A.M. (Tiempo del centro de México).

*La transmisión de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 será a través de la señal de ViX y Claro Sports, incluido su canal de YouTube.

