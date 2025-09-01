Ángel Sepúlveda es el actual goleador de Cruz Azul, por lo que su lesión en el juego frente Chivas encendió inmediatamente las alarmas en el equipo celeste, que después de unos días dio a conocer el reporte médico de su futbolista.

Corría el minuto 18 del primer tiempo del juego entre el Rebaño y La Máquina, cuando Sepúlveda se dejó caer en el césped del Estadio Akron con dolor en su rostro. Después de ese incidente, el cuadro cementero sometió a unos estudios a su jugador y así saber qué tipo de lesión presenta.

Por medio de sus redes sociales, Cruz Azul anunció que el atacante mexicano presenta una "ruptura miofibrilar en el isquiotibial izquierdo", por lo que su tiempo de recuperación dependerá de la evolución que presente.

"CF Cruz Azul informa que, luego de realizar estudios de imagen al jugador Ángel Sepúlveda, el cuerpo médico confirmó una ruptura miofibrilar en el isquiotibial izquierdo".

De momento, "Sepu" ya está trabajando en su recuperación junto al cuerpo médico del club celeste.

"Actualmente el futbolista ya se encuentra realizando trabajos de recuperación con los especialistas de la Institución, no obstante el tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución", describió Cruz Azul.

Para fortuna del conjunto de la Noria, estas dos semanas habrá Fecha FIFA, por lo que no hay actividad liguera, permitiéndole a Sepúlveda y al club trabajar sin presión para su recuperación.

Sepúlveda había quedado fuera de la convocatoria de la Selección Mexicana, que en este mes enfrenta a Japón y Corea del Sur en partidos amistosos.