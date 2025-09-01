Afición de Chivas encara a directivos del club; mostraron su frustración por los últimos resultados

Los aficionados de Chivas están frustrados y molestos con el accionar de su equipo, por lo que se dieron a ala tarea de hacerle frente a Mariano Varela y a Jesús "Chapo" Sánchez, ambos, directivos del cuadro rojiblanco.

El Rebaño sumó una derrota más en este Apertura 2025, luego de caer 2-1 frente al Cruz Azul en el Estadio Akron frente a más de 40 mil aficionados, y claro que su afición no terminó feliz por este resultado.

Después de siete jornadas, teniendo una pendiente, el cuadro de Gabriel Milito suma cuatro puntos de 18 posibles, suma que los mantiene en la parte baja de la clasificación, peleando el último puesto con Puebla y Querétaro.

Lee también: Pumas podría tener al 9 extranjero que estaba buscando; Sevilla liberó al nigeriano Kelechi Iheanacho

En un video que circula en redes sociales, se puede observar a un grupo de seguidores increpar a los directivos rojiblancos, exigiendo que el equipo fuera mucho más agresivo. Algunos de los aficionados insultaron a Varela y al Chapo, que se quedaron inmóviles ante la presencia del grupo de animación.

Los directivos solamente escucharon a los aficionados, que una vez terminando sus reclamos, se marcharon de ese punto.

Lee también: Moisés Muñoz se burla del mal momento de Chivas; saca su lado americanista en plena transmisión

Al final del juego, los hinchas del Rebaño abuchearon a sus futbolistas cuando iban abandonando poco a poco el terreno de juego ante los reclamos de su afición.

Antes del juego, los chivistas también mostraron su descontento con el club en su llegada al estadio, donde los recibieron con abucheos e insultos.