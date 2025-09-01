Pumas podría concretar el bombazo que tenía en la mira desde el mes de julio. El Sevilla hizo oficial la salida del delantero nigeriano Kelechi Iheanacho, quien oficialmente es libre de firmar, sin costo alguno, con cualquier club que el futbolista desee.

Múltiples reportes ligaron al atacante de 28 años con Universidad Nacional, pero no logró concretarse un acuerdo ya que la carta pertenecía al club español, que lo dejó en libertad previo a la fecha límite del mercado de fichajes en Europa.

🖊️ Acuerdo con Kelechi Iheanacho para la rescisión de su contrato.#WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 1, 2025

Iheanacho viene de una temporada gris con el Middlesbrough FC del Championship, la segunda división del futbol de Inglaterra. El nigeriano marcó un solo gol y sumó dos asistencias en 15 apariciones con el conjunto rojiblanco. La mejor campaña del atacante fue la 2020/21 en donde anotó 19 goles con el Leicester City en 38 juegos disputados.

Con la salida del peruano Piero Quispe al Sydney FC de Australia, el conjunto auriazul liberó una plaza de extranjero y las intenciones del club se mantienen en buscar un centro delantero, pese a las incorporaciones de los mexicano José Juan Macías y Alan Mendoza.