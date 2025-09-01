Chicharito Hernández ignora la crisis de Chivas; asegura que dará un “curso de funadas”

Guadalajara vive en el Apertura 2025 de la Liga MX un momento terrible, que ha generado, además de malos resultados en la cancha, la molestia de la afición con el equipo de Gabriel Milito.

La presión de la grada y el estar ubicado en los últimos lugares de la tabla general, con apenas cuatro unidades, parece no afectar a Javier "Chicharito" Hernández, quien, debido a lesiones, no ha logrado rendir con el equipo tapatío.

En su regreso al equipo que lo vio nacer, el atacante ha generado más polémica fuera de la cancha, con comentarios y posturas que le han provocado una enorme cantidad de críticas.

Hernández, quien apenas sumó sus primeros minutos ante Cruz Azul, celebró su regreso a las canchas con una polémica publicación en sus redes sociales.

En ella, luego de pedir disculpas por sus comentarios catalogados como machistas, volvió para asegurar que dará un curso para enfrentar esos ataques públicos.

"Vamos a una clase de pilates. Bueno, próximamente voy a dar cursos sobre las funadas, cursos para cómo lidiar con una funada, o cursos para cómo generar que te funen", contó entre risas.

La postura del exjugador del Real Madrid generó de inmediato rechazo entre los seguidores, quienes le pidieron dejar el teléfono y ponerse a entrenar para anotar goles.

El último gol de Javier "Chicharito" Hernández con Chivas se produjo el 27 de febrero de 2025, durante la jornada 9 del Clausura 2025 en la Liga MX. En ese partido, Chivas visitó al Atlético de San Luis.