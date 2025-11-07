Cristiano Ronaldo y Portugal analizan hacer su campamento para el Mundial de 2026 en Torreón

Diversas instalaciones del futbol mexicano fungirán como bases de entrenamiento para las selecciones durante la próxima Copa del Mundo 2026; una de ellas serán las de Santos Laguna.

Aleco Irarragorri, presidente de Santos, habló sobre la aprobación que ya recibieron por parte de la FIFA para que asistan algunas selecciones.

"Ya lo somos, ya estamos verificados por FIFA como team base camp (campamento base de equipos), hemos recibido distintas selecciones", reveló a los medios de comunicación.

¿Qué selecciones han asistido para ver la casa de los laguneros? El joven directivo de los Albiverdes informó que la Selección de Portugal, con Cristiano Ronaldo, estarían interesados.

"Vino la Selección de Portugal hace un par de semanas. También vino la de Países Bajos; seguimos recibiendo a todas las selecciones que quieran venir a vernos", agregó.

Sin embargo, aún no se sabe con precisión qué selecciones podrían estar en Torreón. Será hasta después del sorteo cuando comiencen a definirse las sedes de cada combinado.

"Ya en diciembre, cuando se seleccionen los bombos de cada Selección, sabremos con más claridad cuál estará aquí durante 30 días, pero es un gran impacto para la región”, concluyó.