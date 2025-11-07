Más Información

México vs Brasil: Horario y canales para ver el partido por el tercer lugar del Mundial Femenil Sub-17; este sábado, 8 de noviembre

Cristiano Ronaldo y Portugal analizan hacer su campamento para el Mundial de 2026 en Torreón

El Oso González confía en que la Hormiga se convierta en campeón de goleo

PGA Tour: Dos mexicanos pasan el corte del World Wide Technology Championship; Matti Schmid lidera

André Jardine, satisfecho con la fase regular del América, pero deja contundente mensaje para la Liguilla

La ilusión en el rebaño de que vuelvan a tener un campeón goleador esta al limite y así mismo lo ha expresado el mediocampista rojiblanco Rubén González, quien confía en que su compañero pueda convertirse en el

El proyecto que comanda Gabriel Milito ha comenzado a dar sus primeros frutos, que fue pelear por estar dentro de liguilla entre los primeros 6 de la tabla general, pero un beneficio colateral que han sufrido en el rebaño ha sido la aparición de un hombre gol como lo es el caso de Hormiga González quien se encuentra peleando el titulo de goleo con el actual monarca Joao Paulo Dias.

"Creo que todos los partidos se han trabajado, él (Armando González) ha tenido las oportunidades, creo que las ha aprovechado y sabemos que está peleando el título de goleo, pero creo que si seguimos trabajando y enfocando en eso, probablemente pueda seguir teniendo las oportunidades que ha tenido", comentó el mediocampista rojiblanco.

Armando González ha tenido un torneo de maravilla, pese que al inicio de torneo no era la primera opción en el ataque rojiblanco, se encontraba por debajo de jugadores como Javier Hernández, Alan Pulido y el mismo Teun Wilke, pero la paciencia del joven mexicano de 22 años trajo frutos al aprovechar el momento cuando le llegó la posibilidad de mostrarse ante los ojos del técnico Gabriel Milito.

La Hormiga González lleva un total de 11 anotaciones, empatado con los Joao Paulo de Toluca y Joao Pedro del Atlético de San Luis. La “Hormiga” tendrá que marcar ante Monterrey y esperar que sus rivales no hagan lo mismo, por lo pronto el joven maravilla del rebaño tendrá que hacerle daño al marco de los rayados de Monterrey, mientras que también dependerá de las actuaciones que hagan Luis Malagón del América cuando enfrenten a Toluca y Nahuel Guzmán cuando enfrente al Atlético de San Luis.

