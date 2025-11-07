Al margen de lo que pase esta noche en su visita al Toluca, André Jardine se dice satisfecho con lo mostrado por el América en la fase regular del Apertura 2025.

Las Águilas llegan al Infierno con posibilidades de pelear el liderato de la competencia; sin embargo, el brasileño sabe que lo importante está por comenzar.

“Creo que hicimos un buen torneo, tal vez hasta este último parón de Fecha FIFA donde tuvimos una caída de rendimiento en general con las lesiones, tocaron partidos que parecen fáciles, pero no hay partidos fáciles”, declaró.

“Perdimos puntos que eran importantes y podrían tenernos si no en primero, más encaminados. Para mí tiene una explicación muy clara y puede pasar. Si analizas equipo por equipo, ninguno ha hecho un camino de inicio a fin sin caídas de rendimiento, así es aquí”, agregó.

Ya con boleto asegurado a la Liguilla, una vez finalizado el duelo contra Toluca, Jardine reconoce que el margen de error es nulo, tanto para jugadores como para el cuerpo técnico; así lo ha confirmado desde que asumió el cargo con las Águilas.

“Nos tocó una caída de rendimiento, pero desde que asumí en América entiendo el torneo que jugamos para cuando llegue el momento decisivo, ahí el entrenador no puede fallar con sus ideas, ahí es donde se decide el torneo”, concluyó.

