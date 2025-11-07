PGA Tour: Dos mexicanos pasan el corte del World Wide Technology Championship; Matti Schmid lidera

La edición 19 del World Wide Technology Championship tendrá a dos golfistas mexicanos en las rondas finales. De los cinco presentes, solamente Emilio González y Alejandro Madariaga pasaron el corte con actuaciones destacadas en la segunda ronda.

Para ambos es un resultado histórico, ya que el originario de San Miguel de Allende, que firmó una tarjeta de 3 bajo par para un acumulado de -9 gracias a cuatro birdies y un águila en el hoyo 18, representa una revancha ya que había sido descalificado el año pasado por una infracción al reglamento. ‘Chai’, quien tiene asegurada su tarjeta para el máximo circuito la temporada que viene, declaró que “se luchó bien y eso me tiene contento. Vengo haciendo las cosas bien y sigo peleando para darme oportunidades”.

Para el joven de Puebla, representa su primer corte exitoso en su primera presentación en el PGA Tour. A pesar de sufrir tres bogeys, Madariaga tuvo cinco birdies y un águila en la bandera del 14.

Raúl Pereda, Emilio Gil Leyva y Omar Morales, quienes completaban la delegación tricolor, se despidieron de Los Cabos.

🗣️ “Fue de los mejores tiros del día”



Emilio González habla sobre su águila 🦅 en el 18 pic.twitter.com/a2679KaxXq — Universal Deportes (@UnivDeportes) November 7, 2025

En la parte alta de la tabla, Matti Schmid y el estadounidense Nick Dunlap alternaron toda la tarde por ver quién se quedaba el primer lugar. Finalmente fue el alemán quien tomó la cima con una jornada impresionante de siete birdies y un águila.

“Me he mantenido limpio sin bogeys pero tengo que mantener el pie sobre el acelerador”, le aseguró a EL UNIVERSAL Deportes Schmid, que busca su primera victoria en el PGA Tour.

El campeón defensor, Austin Eckroat, recuperó la memoria tras una trágica primera ronda y logró pasar el corte con un 7 bajo par en el segundo día de actividades. La defensa de la corona se mantiene con vida.

Kris Ventura, el golfista nacido en Puebla, pero que representa a Noruega, también logró pasar el corte.