Kris Ventura, el golfista poblano del PGA Tour con el corazón dividido entre México y Noruega

Su amor por los tacos, el pan dulce y el mole lo delatan: Kris Ventura lleva a México en la sangre.

Poblano de nacimiento, a sus 12 años se mudó a Noruega por decisión de sus padres y hoy en día, como en los Juegos Olímpicos de París 2024, representa al país nórdico.

Su padre, Carlos, es mexicano; su madre, Charlotte, es de Noruega. Kris tomó los bastones por primera vez a los 3 años y a los 5 ya competía en la Gira mexicana. Sus primeros pasos los dio en los campos de El Cristo y La Vista, antes de cruzar el charco y empezar su nueva vida.

"Para mi carrera golfística esa mudanza fue importante para lo que vivo hoy en día, porque sin eso no estaría aquí”, confesó en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

Ventura estudió en la Universidad de Oklahoma State, Estados Unidos, y se desarrolló en Noruega, pero reconoce la importancia de haber tenido su primera experiencia como competidor en México.

"Desde chico empecé a jugar la gira, gané varios torneos y de ahí fui creciendo como golfista; me desarrollé más en Noruega, y me fui a la universidad en Estados Unidos, pero sin México no hubiera estado acá", agregó.

Ventura domina a la perfección el español, el inglés y el noruego. Sería fácil verlo como un “ciudadano del mundo”, pero cada vez que habla de México se le ilumina el rostro.

“Siempre que vengo a México lo disfruto. La comida, la gente, se extraña todo, para mí la comida mexicana es lo máximo, entonces esta es una de las semanas donde no tengo límite, si quiero comer pan dulce o algo de la tienda me lo permito", concluyó.

Este año, Ventura jugó 25 torneos en el PGA Tour y pasó el corte en 15 de ellos; solamente una vez terminó dentro del top 10 y este fin de semana, en Los Cabos, busca su mejor resultado de la temporada.