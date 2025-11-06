Nick Dunlap lidera el World Wide Technology Championship tras la primera ronda; así le fue a los golfistas mexicanos

Este jueves comenzó de manera oficial el World Wide Technology Championship con una emocionante primera ronda, en la cual el estadounidense Nick Dunlap y el finlandés Sami Valimaki terminaron en primer lugar con 11 bajo par, seguidos por Vince Whaley y el golfista poblano representando a Noruega, Kris Ventura.

A cinco golpes de distancia está el mexicano Emilio González, el mejor representante nacional en la primera ronda con una jornada libre de bogeys y seis birdies, el último de ellos en el par 5 del hoyo 18 para cerrar el día. Con un seis bajo par y una actuación destacada, ‘Chai’ dejó muy buenas sensaciones de cara a la segunda ronda, la cual buscará superar con sed de revancha después de ser descalificado el año pasado por una infracción al reglamento.

En zona mixta, González reconoció que “pude cumplir todas mis metas del día” y que “es un simple buen arranque, es como hay que verlo, hay que darle el mérito que merece pero ya pienso en mañana”.

Del resto de la delegación mexicana, quienes también quedaron por debajo del par fueron Omar Morales (-2) y Alejandro Madariaga (-1); Raúl Pereda no pudo terminar la ronda por culpa del atardecer que impidió la iluminación ideal para continuar su partida, pero llevaba una tarjeta de 5 sobre par. El amateur Emilio Gil Leyva tuvo cuatro bogeys y uno doble para terminar con una tarjeta de 3 sobre par.

El campeón vigente, Austin Eckroat, tuvo una tarde de pesadilla con una tarjeta firmada en 2 por encima del par.