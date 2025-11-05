Michael Phelps se luce en el campo de Tiger Woods: “Amo venir a Los Cabos y jugar golf acá”

Antes de que los 120 golfistas del PGA Tour tomen el campo de El Cardonal para ver quién conquista la edición 19 del World Wide Technology Championship, los reflectores se los robó el mejor atleta de toda la historia, el exnadador estadounidense Michael Phelps.

El ganador de 28 medallas olímpicas, 23 de ellas de oro, dejó las gorras, los goggles y las licras de natación para lucir lentes de sol, playera polo, bermudas y tenis Jordan para mostrar sus habilidades como golfista, nada más y nada menos que en el primer campo diseñado por Tiger Woods.

El poseedor del récord de más medallas de oro en unos mismos Juegos Olímpicos -ganó 8 en Beijing 2008-, participó del torneo Pro-Am junto con los profesionales Patrick Fishburn y Kevin Streelman como compañeros, así como los amateurs Tom Lape, John Sawin y el expiloto estadounidense Danny Sullivan.

Phelps le confesó a EL UNIVERSAL Deportes que hace 12 años tiene una casa en Los Cabos y está feliz de volver a México, de hecho aquí se casó con la modelo ganadora de Miss California en 2010, Nicole Johnson, con quien cría a sus cuatro hijos.

Donde el océano Pacífico se encuentra con el Mar de Cortés, el 'Tiburón' de Baltimore encontró su segundo hogar, y aunque su retiro fue hace casi 10 años, sus estiramientos son como una marca registrada que no vence con el tiempo; su forma de prepararse sigue siendo la misma, sea para dominar los 100 y 200 metros mariposa en una alberca, o para lucirse en los 18 hoyos de un campo de golf.

Michael Phelps disfrutó su regreso a Los Cabos jugando por primera vez en el campo de otra leyenda del deporte como Tiger Woods. Saludó a los fanáticos que se acercaron a pedirle fotos, bebió tequila y demostró su potencia con tiros de más de 200 yardas.

“Cada tiro te da distintos retos y yo creo que no jugué tan bien pero los greens fueron impresionantes”, declaró al final de su ronda.

Finalmente, Phelps confesó que cada año pasa de dos a tres meses en territorio mexicano y aunque “esta fue mi primera vez jugando acá, me encantaría volver a jugarlo, amo venir a Los Cabos y jugar golf acá es increíble”.