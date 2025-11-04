PGA Tour: Estos son los cinco golfistas mexicanos presentes en el World Wide Technology Championship

Esta semana los mejores golfistas del mundo tomarán el campo de El Cardonal en una nueva edición del World Wide Technology Championship, el torneo pionero en México y Latinoamérica. Entre la prestigiosa lista de jugadores, se encuentran cinco mexicanos que buscarán convertirse en los primeros locales en ganar en Los Cabos.

Los representantes mexicanos son Emilio Gil Leyva, de Culiacán; Emilio González, de San Miguel de Allende; Alejandro Madariaga y Omar Morales, de Puebla; y Raúl Pereda, originario de la Ciudad de México.

Uno de los grandes favoritos a destacar el fin de semana es Emilio González, quien logró su tarjeta de regreso al PGA Tour en agosto de este año a través del Korn Ferry Tour. Después del tradicional primer tiro que los cinco mexicanos dan como símbolo del inicio del torneo, ‘Chai' declaró que “es una simple motivación estar aquí y sería un sueño ganar en México”.

Por su parte, el amateur de 21 años, Emilio Gil Leyva, de la Universidad de Texas Valle del Río Grande​, consiguió su lugar en el field tras ganar el Clasificatorio Mexicano llevado a cabo hace unas semanas en este mismo campo, diseñado por Tiger Woods y tendrá su debut en el PGA Tour junto a Alejandro Madariaga, quien selló su boleto tras ganar el México Match Play, imponiéndose a otros golfistas mexicanos como José Cristobal Islas.

Pereda, quien fue miembro del PGA Tour en 2024, se aseguró su lugar de forma agónica en el último clasificatorio para el torneo. El joven Morales jugará por sexta ocasión un torneo del máximo circuito, pero será su primera vez como profesional.

