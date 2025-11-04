El World Wide Technology Championship celebra 19 años del torneo más longevo del PGA Tour en México

El PGA Tour vuelve a la meca del golf en México para la edición 19 del World Wide Technology Championship, el torneo más longevo del máximo circuito en el país. Del 6 al 9 de noviembre en El Cardonal, el primer campo de golf diseñado por Tiger Woods, 120 jugadores competirán en este evento que forma parte de la temporada de la FedEx Cup y que entregará 6 millones de dólares en premios, de los cuales un millón 80 mil están asegurados para el ganador.

El campeón vigente, Austin Eckroat, está presente para defender su corona junto a otros excampeones como Erik van Rooyen, Matt Kuchar y Patton Kizzire. En conferencia de prensa previo al inicio del torneo, el estadounidense aseguró que "sé que puedo jugar bien acá, tendré que vencer a muchos rivales y no tengo realmente una ventaja sobre nadie, siento que mi juego está en un buen momento pero lo enfrento como cada semana con el deseo de ganar".

Eckroat agregó que “amo venir a Los Cabos, es un lugar muy especial para mí y espero poder ser bicampeón”.

El field de este año, que destaca por contar con 42 jugadores internacionales representando a 20 países, está repleto de figuras, ya que 31 de los 120 participantes han obtenido al menos una victoria en las últimas dos temporadas; ocho de los presentes incluso llegan con triunfos este año como Nick Taylor, Joe Highsmith o Ben Griffin, entre otros.

Por si fuera poco, habrá tres campeones de Majors como J.J. Spaun, quien conquistó este año el US Open en Oakmont; Wyndham Clark, quien hizo lo propio en 2023 y el italiano Francesco Molinari, ganador del Open Championship en 2018. Además, el golfista inglés Luke Donald, capitán del equipo europeo ganador de la Ryder Cup en 2023 y 2025, también buscará conquistar el histórico torneo del PGA Tour en México.