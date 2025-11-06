PGA Tour: Ben Griffin busca su tercera victoria de la temporada en Los Cabos

En la primera ronda del World Wide Technology Championship, el estadounidense Ben Griffin firmó una tarjeta de 7 bajo par, a cuatro golpes de distancia de los primeros lugares. Así fue el arranque del máximo favorito según las casas de apuestas para ganar la edición 19 del legendario torneo en Los Cabos.

En sus primeros nueve hoyos, el número 12 del mundo dejó tres birdies, con otros cinco en el ‘back nine’, pero no quedó libre de bogeys al terminar con cuatro golpes en el par 3 del hoyo 2.

En su mejor temporada como profesional, este año Griffin ganó Charles Schwab Challenge y el Zurich Classic de Nueva Orleans. Quedó en el top 10 en dos de los cuatro Majors como el PGA Championship y el US Open y con un cuarto lugar en el México Open en Vidanta en febrero, ya demostró que los campos mexicanos le sientan bien. En Los Cabos, va por una nueva victoria.

Lee también: Michael Phelps se luce en el campo de Tiger Woods: “Amo venir a Los Cabos y jugar golf acá”

“A todos nos encanta venir aquí. Las vistas son increíbles, la hospitalidad es estupenda y es un entorno competitivo muy agradable para terminar la temporada de otoño. Estoy emocionado por la oportunidad, siempre es divertido competir en el PGA TOUR y jugar para tener un trofeo”, declaró en conferencia de prensa.

¡Buenos días desde Los Cabos!



Round 1 of the @WWTChampionship is underway. pic.twitter.com/Q2LK7X9nlV — PGA TOUR (@PGATOUR) November 6, 2025

Griffin, que este año también se lució como parte del equipo de Estados Unidos en la Ryder Cup, ya tiene asegurada su participación en todos los torneos emblemáticos del calendario el año que viene y no se juega su permanencia en el Tour, por lo que esta semana buscará encontrar el balance entre competir al máximo nivel y disfrutar la belleza y tranquilidad del Pacífico mexicano.

Lee también: Keylor Navas sale en defensa de Efraín Juárez tras gesto con la afición

“Es una semana realmente única, en la que se consigue un buen equilibrio entre lo que casi se siente como unas vacaciones y poder jugar golf de forma competitiva”, concluyó.

Además, como embajador de World Wide Technology, confesó su deseo de unirse a Austin Eckroat y Erik van Rooyen en la lista de representantes de la marca que lograron coronarse en El Cardonal.