PGA Tour: Emilio González, el golfista mexicano con más oportunidades de cumplir su sueño y ganar el World Wide Technology Championship

A lo largo de los 19 años de historia del World Wide Technology Championship, ningún golfista mexicano ha logrado entrar en la lista exclusiva de campeones en el torneo más longevo del PGA Tour en el país; sin embargo, este año sobresale el nombre de Emilio González como el gran favorito del escuadrón azteca presente en El Cardonal para romper la maldición.

Con la tarjeta asegurada para el máximo circuito el año que viene, el originario de San Miguel de Allende es el "líder" de los cinco golfistas mexicanos que están presentes en Los Cabos para esta edición del WWTC. Raúl Pereda, otro de los jugadores tricolores en el field, aseguró que 'Chai' "ha tenido un año increíble, es el mejor jugador que hemos tenido en los últimos dos años y ha subido muchísimo de nivel, no es coincidencia que sea el 143 del mundo y que tenga su tarjeta al PGA Tour".

Aunque no aparece dentro de los 10 candidatos, Emilio parte como el mexicano mejor posicionado según las casas de apuestas para conquistar el Pacífico mexicano; se presenta con el temple necesario para no ceder ante la presión de ser el favorito del público y reconoce que "es especial tener la oportunidad de perseguir mi sueño, pero voy día a día. El verdadero sueño es poder hacer lo que hago".

Sin embargo, no esconde el deseo de cumplir su gran objetivo de vida en su segunda aparición consecutiva en el campo diseñado por Tiger Woods.

"Sueño con ganar en el PGA Tour y más en México, creo que vengo haciendo las cosas muy bien hace un tiempo, así que quizás si sería sorpresa que gane, pero no es algo que yo no vea venir", agregó.

El egresado de St. Mary's University ha construido su camino desde el PGA Tour Latinoamérica hasta el Korn Ferry Tour, donde logró una victoria en el Albertsons Boise Open y quedó siete veces dentro del top 10 en 25 torneos disputados este año.