Emilio González llega al PGA Tour con una mentalidad inquebrantable

Ser deportista de alto rendimiento requiere de una serie de sacrificios y un trabajo incansable para mantenerse en el máximo nivel. Emilio González, el nuevo golfista mexicano en el PGA Tour, sabe que tener una mentalidad inquebrantable es parte fundamental de la fórmula.

En entrevista con EL UNIVERSAL Deportes, reveló cómo funciona su equipo de trabajo, donde el psicólogo deportivo Greg Cartin cumple un rol crucial.

“Llevo trabajando en las mismas cosas por tres o cuatro años. El tema mental es más reciente. Incorporé a Greg a mi equipo hace año y medio, y me ha ayudado mucho. Me hacía falta implementar eso en mi juego y me di cuenta a tiempo”, confesó el golfista de 27 años.

En agosto, González cumplió su sueño, pero el camino al PGA Tour no fue sencillo, dentro y fuera del campo.

“Cartin me ayuda en todo. Cuando me acerqué a él, fue en enero de 2024. Estaba en una situación complicada, no disfrutaba mucho de perseguir los días difíciles. El golf nunca es fácil y me sentía en el lado oscuro. Todo era con base en resultados y repartía culpas, no me hacía responsable de mis propios actos, y me di cuenta de que necesitaba ayuda”, agregó Emilio.

A pesar de jugar con bastones desde los siete años, su pasión se convirtió en una obsesión que llegó a opacar distintos aspectos en su vida.

“Trabajamos mucho darle leña a la pasión, para mantener el fuego vivo. Hemos hecho muy buen trabajo desde que estoy con él para mantener el enfoque en las cosas que importan y que el golf no es lo único. Mi identidad estaba muy atada a cómo era yo como golfista y el éxito que tuviera, y me ayudó a desatar un poco eso”, concluyó González.