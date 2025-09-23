Gaby López encabeza la edición 17 del Torneo de Golf de Aeroméxico

Gaby López, la golfista mexicana número 56 del ranking mundial, encabeza la edición 17 del Torneo de Golf de Aeroméxico que se llevará a cabo del 1 al 3 de octubre en el Twin Dolphin Club de Cabo San Lucas.

En conferencia de prensa con la presencia de Andrés Castañeda, vicepresidente ejecutivo digital y de experiencia al cliente de Aeroméxico; Emilio Maus, representante de la Fundación Freedom y Eduardo del Villar de la Fundación Zentro, se anunciaron los pormenores del torneo que donará todo lo recaudado para ayudar a los niños y niñas de México a través del deporte.

Para esta edición, la totalidad del ingreso económico del torneo será otorgado a la Fundación Freedom, una organización que combate previene y concientiza acerca de la trata con fines de explotación sexual infantil en México y a Zentro, encargada de fomentar la salud mental y emocional en las infancias.

Por su parte, la estrella mexicana en la organización estadounidense para golfistas profesionales femeninas, Gaby López, reconoció que "es importante que niños y niñas tengan ese apoyo no solo económico, técnico, sino también en la parte mental".

López será parte de esta edición con formato A-Go-Go y pegará un tiro con cada uno de los equipos invitados al exclusivo campo de golf con vistas al mar de Cortés; con especial enfoque en la salud mental, la jugadora mexicana reveló la importancia que tiene la psicología en su vida.

"Es un tema muy grande y que yo tenga un psicólogo personal y deportivo hace mi trabajo mucho más fácil. A mí el deporte me ha cambiado la vida y eso incluimos en este torneo de golf", agregó la golfista de 31 años, tres veces ganadora en la LPGA.

