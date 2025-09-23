Andrea Maya Becerra, orgullosa de ser una mujer exitosa que genera inspiración

México vive una de sus etapas más brillantes en el deporte internacional, con extraordinarios resultados que han permitido a varios atletas ser inspiración para nuevas generaciones de niños y niñas.

Entre ellos, destaca Andrea Maya Becerra, actual número uno del mundo en el tiro con arco (modalidad compuesto), quien se ha convertido en símbolo de representación femenina en el deporte.

Con ese rol abrazado y el compromiso de seguir sumando, la triple medallista mundial se dijo agradecida con las mujeres que ven en ella un ejemplo, porque en el país se vive un momento de empoderamiento.

“Me siento privilegiada por compartir esos lugares de honor y admiración junto con Osmar Olvera, Isaac del Toro y Uziel Muñoz. Es muy padre que también sea una mujer la que esté allí. Es un gran momento para ser mujer en México; lo vimos hace poco en el Grito de Independencia, con la Presidenta [Claudia Sheinbaum]. Qué lindo que las mujeres estemos liderando, también en el mundo del deporte, que es complicado”, dijo, en charla con EL UNIVERSAL Deportes.

Maya adelantó que, de la mano de las mujeres, vendrán más éxitos para México: “Seré una de muchas mexicanas que quedarán campeonas del mundo”.