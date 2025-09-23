Maya Becerra, la arquera que cumplió uno de sus anhelos al ser la mejor del planeta

Hay momentos que definen una trayectoria y, para Maya Becerra, ese instante llegó cuando se convirtió en la mejor arquera del mundo en la modalidad de compuesto.

Con apenas 25 años de edad, la tapatía habló de las responsabilidades que implican ser la mejor en su disciplina, un objetivo cumplido que le cambió la vida.

“Ser la mejor ranqueada del mundo era mi más grande sueño. Pocas personas pueden decir que son las mejores del planeta. Había estado cerca, pero no llegaba, y fui escalando paso a paso. Un día, desperté y ahí estaba. Es un momento muy especial en mi carrera. Son años de esfuerzo que se ven reflejados en unos números que cambian la vida”, relató, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

La arquera, quien luego de su actuación en el Campeonato Mundial vio sus redes sociales inundadas de mensajes de compañeros y amigos que se alegraron por el éxito, agradeció las muestras de respaldo.

“Recibir el apoyo de mis compañeros es de las cosas más bonitas que me ha dado el deporte. Ellos me han visto desde pequeña luchar por estar en los primeros lugares. Gente como Ana Paula Vázquez, con la que competí y ha sido parte del proceso, me ha visto caer y levantarme. Es un logro de todos”, afirmó.

Becerra tiene sueños que cumplir dentro y fuera del campo de tiro. Compartió que todos están apuntados en una libreta que le sirve de inspiración para crecer.

“Cada noche, escribo un poco sobre cómo me siento y las cosas que han estado pasando. Sabía que era posible. Se sigue sintiendo como un sueño”, compartió.