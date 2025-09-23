Andrea Maya Becerra apunta a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Por primera vez en la historia, el arco compuesto será parte del programa olímpico, en los Juegos de Los Ángeles 2028.

La inclusión de esta variante del tiro con arco, deporte en el que México es potencia, permitirá al país ampliar sus posibilidades de medalla, al contar con una figura: Maya Becerra, actual número uno del mundo en el ranking de World Archery.

La tapatía, quien con sus recientes victorias en campeonatos mundiales y copas internacionales ha ampliado las expectativas, habló de lo especial que es luchar por un lugar en la gran competencia, algo que no imaginó.

“Este año, se nos dio la noticia de que entramos a los Juegos Olímpicos. Es una noticia que nos cambió la vida por completo. Me hace feliz que me toque este momento; yo pensaba que llegaría tras mi retiro”, comentó, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Becerra, quien volvió a México con tres preseas logradas en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco en Corea del Sur, no rehuyó al compromiso y —confiada— aseguró que luchará por las medallas.

“Se abren nuevas puertas y sueños. Estoy segura de que vamos a estar en Los Ángeles 2028 y estaremos peleando por una medalla”, vaticinó.

Maya aprovechó la oportunidad y agradeció el respaldo de la gente.

“Muchas gracias por estar al pendiente. En la línea de tiro, sentimos ese respaldo. Sabíamos que México iba a estar con nosotros; hemos recibido mucho cariño. Sin su apoyo, nada sería posible. Ojalá podamos seguir regalando más triunfos”, finalizó.