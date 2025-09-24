Emilio González sueña con una carrera longeva en el PGA Tour

El próximo año, el golf mexicano tendrá a su jugador número 14 en el PGA Tour, después del ascenso del originario de San Miguel de Allende Emilio González, quien obtuvo su tarjeta para el máximo circuito al conquistar el Albertsons Boise Open, evento del Korn Ferry Tour. Chai, como lo apodan sus amigos y familia, habló en exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes y, aunque confesó con una sonrisa que vive un sueño, sabe que lo mejor todavía está por venir.

“Es un gran paso en este sueño que yo vivo. Desde que era chico, he querido ser golfista profesional. Soy muy afortunado de poder estar donde estoy y sé que vienen oportunidades muy lindas. Tengo mucha gratitud por lo que viene a mi camino y tengo mucha hambre de aprovechar esas oportunidades, de hacer un gran papel y tener una carrera longeva en el PGA Tour... Ese es realmente mi sueño. Estoy agradecido con tomar el primer paso, pero todavía hay mucho trabajo por hacer”, manifiesta González.

Con 27 años, se une a leyendas como Antonio Cerda, César Sanudo, Víctor Regalado, Esteban Toledo, Carlos Ortiz, Abraham Ancer, Roberto Díaz, José de Jesús Rodríguez y Raúl Pereda, entre otros, como los mexicanos en tener su tarjeta para el circuito estadounidense.

“Ahora empieza la parte más difícil, donde se presentan cosas y obstáculos que debo vencer”, reconoce el egresado de la St. Mary’s University, donde fue dos veces All-American y elegido como Jugador del Año de la Heartland Conference (2018).

Como amateur, ganó siete torneos universitarios y estableció dos veces el récord de promedio de score. A partir del año que viene, estará en las grandes ligas.