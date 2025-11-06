Keylor Navas sale en defensa de Efraín Juárez tras gesto con la afición

En medio de la presión que rodea a Pumas en el cierre del Apertura 2025, Keylor Navas, capitán y referente del equipo, salió a respaldar públicamente a su entrenador.

El arquero costarricense, quien durante la campaña ha reconocido el trabajo de Efraín Juárez, valoró el gesto del técnico universitario al acercarse a la afición tras la última victoria en la Liga MX ante Xolos, asegurando que fue un acto de responsabilidad y liderazgo, no de provocación.

"No he hablado con él. Lo siento más como dando la cara por el club y el equipo, estando allí para escuchar a la afición y saber el sentimiento. Nosotros pensamos lo mismo, todos nos vamos dolidos a casa, nos sentimos tristes ya que queremos estar arriba. Todos juntos somos más fuertes".

El exjugador del Real Madrid aprovechó la oportunidad para hablar de los rumores que rodean a Juárez, quien suena para dirigir al Celtic de Escocia, asegurando que no es nada extraño dada su calidad.

"Se han dicho muchas cosas, en el grupo hay comunicación y estamos en la misma línea. El que se hable bien de nuestro entrenador es un privilegio, estamos en buenas manos y sabemos de su calidad. Que lo quieran no es nada que nos extrañe".

Al reconocimiento para Efraín por parte de Navas se sumó una felicitación para Javier Aguirre, quien recibió la nominación al Premio The Best como entrenador de futbol masculino del 2025.

"Si lo escogieron para estar allí, se lo merece. No se puede desprestigiar a nadie. Lo que puedo decirle es: felicidades por estar en una lista en la que muchos quisieran estar".