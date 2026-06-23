Colombia y República Democrática del Congo disputarán esta noche el tercer y penúltimo partido de la Copa del Mundo en Guadalajara. La fiesta mundialista está por terminar en la Perla Tapatía.

Los Cafeteros y los Leopardos protagonizarán un duelo bastante atractivo que podría definir su destino en el torneo veraniego. No se pueden dar el lujo de perder, con sólo una jornada por delante.

A este compromiso, las dos selecciones llegarán ya conociendo el resultado entre Portugal y Uzbekistán, que jugarán más temprano este mismo martes, pero no se pueden confiar, si desean clasificar a los dieciseisavos de final.

Para su segundo juego en Norteamérica 2026, el director técnico de los colombianos, Néstor Lorenzo, considera que será fundamental seguir con su mismo estilo y, sobre todo, no presionarse con obtener los tres puntos.

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“La tensión no te ayuda, esa desesperación de ir a buscar un resultado te hace cometer errores, hay que mantener la cabeza calma. Ya hemos jugado contra equipos como el Congo y tenemos que respetar nuestra identidad de juego”, resaltó

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Respecto a su rival, que le arrebató la victoria a Portugal en la jornada pasada, el estratega argentino mencionó que es consciente de que no será nada fácil de derrotar.

“Creo que hoy cualquier equipo juega bien, propone y puede gestionar un buen partido. Hemos visto que las selecciones africanas han crecido mucho, tienen jugadores que compiten en la elite europea; el Congo es un equipo muy fuerte”, reconoció.

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El experimentado entrenador bonaerense señaló que, a pesar del desgaste que tuvieron de su primer partido a este, sus futbolistas está al 100% para ofrecer su mejor versión porque el objetivo que tienen es trascender en la Copa del Mundo.

“Tuvimos viajes, pero el grupo esta recuperado, está muy bien; todos [mis jugadores] están bien y están disponibles para aportar en todo momento. Esperemos que lleguemos escalón por escalón hasta los últimos días del Mundial, pero esto es muy parejo, hay mucha calidad técnica, aquí están los mejores jugadores del mundo”, expresó Néstor Lorenzo, de cara al duelo crucial entre Colombia y República Democrática del Congo.