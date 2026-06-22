El lunes 22 de junio quedará marcado en la historia del futbol porque es la fecha en la que Lionel Messi se convirtió en el máximo anotador en la historia de las Copas del Mundo.

En la victoria (2-0) de Argentina sobre Austria, La Pulga marcó dos goles y llegó a 18 en las seis ediciones del Mundial en las que ha participado (Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026).

Incluso, pudo haber anotado uno más, pero, desafortunadamente para su causa erró un penalti antes de abrir su registro ante los austríacos.

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El capitán de La Albiceleste dejó atrás los 16 tantos que Miroslav Klose había conseguido en Brasil 2014 y ahora tendrá la posibilidad de seguir aumentado su cuota goleadora en el torneo de selecciones más importante del planeta.

FOTO: ESPECIAL - Leo Messi, el culpable de locuras argentinas en el Mundial 2026

La nueva marca que impuso Lionel Messi en la justa mundialista, evidentemente, le dio la vuelta al mundo.

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No es para menos, no todos los días hay un nuevo máximo goleador en las copas del mundo.

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En la conferencia de prensa de Colombia previo a su partido contra República Democrática del Congo, su director técnico, Néstor Lorenzo, dejó en claro que lo hizo el canterano del Barcelona “para nada” le sorprende”.

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Néstor Lorenzo agradece a Guadalajara por su calidez / Foto: Imago7

El entrenador argentino compartió una anécdota en la que le pidieron que eligiera a los mejores futbolistas del orbe, pero que La Pulga no estaba considerado entre ellos y no lo entendió para nada.

“Cuando me ofrecieron votar por los mejores jugadores del mundo para una revistar europeo, elegí a Messi, pero me dijeron que no estaba en la terna… una disculpa, [pero] mientras esté Messi es uno de los mejores, sino que el mejor”, sentenció el timonel de los Cafeteros.

Cabe recordar que Colombia se enfrentará a República Democrática del Congo este martes 23 de junio en el estadio Guadalajara, duelo correspondiente a la segunda jornada del Grupo K del Mundial 2026.